В Свердловской области дикие кабаны на протяжении нескольких дней разрушает участки садоводов в СНТ «Нефтяник» рядом с поселком Аять. Они ломают заборы и портят посадки, рассказали местные жители в соцсетях.
«Люди выгоняют их с помощью собак, но кабаны все равно ломают заборы, жрут цветы, перекрывают посадки. Мы даже вызывали охотника — он стрелял в воздух, но все равно не уходят», — рассказала читательница telegram-каналу «Свет Екатеринбург».
СНТ, где заметили кабанов, находится в 49 километрах от Екатеринбурга. Местные жители боятся, чтобы неожиданных гостей «не прибили люди».
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