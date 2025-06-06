Бесстрашные кабаны атакуют свердловский дачников. Видео

Дикие кабаны разрушают участки садоводов в Свердловской области
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Кабаны не боятся ни собак, ни выстрелов ружья
Кабаны не боятся ни собак, ни выстрелов ружья Фото:

В Свердловской области дикие кабаны на протяжении нескольких дней разрушает участки садоводов в СНТ «Нефтяник» рядом с поселком Аять. Они ломают заборы и портят посадки, рассказали местные жители в соцсетях.

«Люди выгоняют их с помощью собак, но кабаны все равно ломают заборы, жрут цветы, перекрывают посадки. Мы даже вызывали охотника — он стрелял в воздух, но все равно не уходят», — рассказала читательница telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

СНТ, где заметили кабанов, находится в 49 километрах от Екатеринбурга. Местные жители боятся, чтобы неожиданных гостей «не прибили люди».

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В Свердловской области дикие кабаны на протяжении нескольких дней разрушает участки садоводов в СНТ «Нефтяник» рядом с поселком Аять. Они ломают заборы и портят посадки, рассказали местные жители в соцсетях. «Люди выгоняют их с помощью собак, но кабаны все равно ломают заборы, жрут цветы, перекрывают посадки. Мы даже вызывали охотника — он стрелял в воздух, но все равно не уходят», — рассказала читательница telegram-каналу «Свет Екатеринбург». СНТ, где заметили кабанов, находится в 49 километрах от Екатеринбурга. Местные жители боятся, чтобы неожиданных гостей «не прибили люди».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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