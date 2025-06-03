03 июня 2025

Школьник из ХМАО получил тяжкие переломы из-за пня на игровой площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за травмы на детской площадке в Когалыме ребенок попал на операционный стол
Из-за травмы на детской площадке в Когалыме ребенок попал на операционный стол Фото:

В Когалыме на благоустроенной детской площадке в центре города торчит пень, о который споткнулся ребенок. В результате школьник получил несколько переломов, которые потребовали двухчасовой операции, сообщила мать ребенка в соцсетях.

«... сын упал на детской площадке, получил перелом обеих лучевых костей предплечья с большим смещением... наркоз и 2 часа в операционной, по итогу в руке 4 спицы и гипс, и испорченные планы на ближайший месяц», — написала мама ребенка в telegram-канале Когалым City.

Родительница уточнила, что инцидент произошел на Центральной площади Когалыма, где расположена игровая зона для детей. В мэрии сообщили, что за эту территорию отвечает муниципальное предприятие «Коммунспецатвотехнка».

«Детскую площадку обслуживает МБУ „Коммунспецавтотехника“, — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Когалыма. На момент публикации материала пень уже выкорчевали. „Пень уже выкорчевали“, — пояснил представитель обслуживающей организации Денис Слюсарь.

На месте пенька было дерево, которое упало из-за урагана
На месте пенька было дерево, которое упало из-за урагана
Фото:

По его словам, на этом месте раньше было дерево, которое упало из-за урагана, повредив конструкции на детской площадке. Их заменили, а дерево спилили, при этом пенек специально сделали повыше, чтобы его было видно. Других опасных конструкций на территории сейчас нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 23 на 24 мая в Когалыме из-за мощного шквалистого ветра были повреждены фасады зданий. Также стихия повалила деревья, в городе были зафиксированы повреждения автомобилей и малых архитектурных форм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме на благоустроенной детской площадке в центре города торчит пень, о который споткнулся ребенок. В результате школьник получил несколько переломов, которые потребовали двухчасовой операции, сообщила мать ребенка в соцсетях. «... сын упал на детской площадке, получил перелом обеих лучевых костей предплечья с большим смещением... наркоз и 2 часа в операционной, по итогу в руке 4 спицы и гипс, и испорченные планы на ближайший месяц», — написала мама ребенка в telegram-канале Когалым City. Родительница уточнила, что инцидент произошел на Центральной площади Когалыма, где расположена игровая зона для детей. В мэрии сообщили, что за эту территорию отвечает муниципальное предприятие «Коммунспецатвотехнка». «Детскую площадку обслуживает МБУ „Коммунспецавтотехника“, — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Когалыма. На момент публикации материала пень уже выкорчевали. „Пень уже выкорчевали“, — пояснил представитель обслуживающей организации Денис Слюсарь. По его словам, на этом месте раньше было дерево, которое упало из-за урагана, повредив конструкции на детской площадке. Их заменили, а дерево спилили, при этом пенек специально сделали повыше, чтобы его было видно. Других опасных конструкций на территории сейчас нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 23 на 24 мая в Когалыме из-за мощного шквалистого ветра были повреждены фасады зданий. Также стихия повалила деревья, в городе были зафиксированы повреждения автомобилей и малых архитектурных форм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...