В Когалыме на благоустроенной детской площадке в центре города торчит пень, о который споткнулся ребенок. В результате школьник получил несколько переломов, которые потребовали двухчасовой операции, сообщила мать ребенка в соцсетях.
«... сын упал на детской площадке, получил перелом обеих лучевых костей предплечья с большим смещением... наркоз и 2 часа в операционной, по итогу в руке 4 спицы и гипс, и испорченные планы на ближайший месяц», — написала мама ребенка в telegram-канале Когалым City.
Родительница уточнила, что инцидент произошел на Центральной площади Когалыма, где расположена игровая зона для детей. В мэрии сообщили, что за эту территорию отвечает муниципальное предприятие «Коммунспецатвотехнка».
«Детскую площадку обслуживает МБУ „Коммунспецавтотехника“, — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Когалыма. На момент публикации материала пень уже выкорчевали. „Пень уже выкорчевали“, — пояснил представитель обслуживающей организации Денис Слюсарь.
По его словам, на этом месте раньше было дерево, которое упало из-за урагана, повредив конструкции на детской площадке. Их заменили, а дерево спилили, при этом пенек специально сделали повыше, чтобы его было видно. Других опасных конструкций на территории сейчас нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 23 на 24 мая в Когалыме из-за мощного шквалистого ветра были повреждены фасады зданий. Также стихия повалила деревья, в городе были зафиксированы повреждения автомобилей и малых архитектурных форм.
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