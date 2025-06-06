06 июня 2025

Пьяный маршрутчик разъезжал с пассажирами по городу в Челябинской области. Видео

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В Сатке наряд ДПС остановил автобус с нетрезвым водителем
В Сатке наряд ДПС остановил автобус с нетрезвым водителем Фото:

В Сатке Челябинской области утром 7 июня сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя маршрутки, который находился за рулем с признаками опьянения. В салоне были люди. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"В Сатке на улице 100-летия Комбината Магнезит экипаж полка ДПС остановил автобус «Газ». За рулем находился водитель 1975 года рождения с признаками опьянения. На момент остановки в автобусе находились два пассажира", — рассказало ведомство в своем официальном telegram-канале.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем на него составили административный протокол. На предприятии, которому принадлежит транспортное средство, будет организована проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности перевозок.

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В Сатке Челябинской области утром 7 июня сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя маршрутки, который находился за рулем с признаками опьянения. В салоне были люди. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону. "В Сатке на улице 100-летия Комбината Магнезит экипаж полка ДПС остановил автобус «Газ». За рулем находился водитель 1975 года рождения с признаками опьянения. На момент остановки в автобусе находились два пассажира", — рассказало ведомство в своем официальном telegram-канале. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем на него составили административный протокол. На предприятии, которому принадлежит транспортное средство, будет организована проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности перевозок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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