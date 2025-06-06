В Сатке Челябинской области утром 7 июня сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя маршрутки, который находился за рулем с признаками опьянения. В салоне были люди. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.
"В Сатке на улице 100-летия Комбината Магнезит экипаж полка ДПС остановил автобус «Газ». За рулем находился водитель 1975 года рождения с признаками опьянения. На момент остановки в автобусе находились два пассажира", — рассказало ведомство в своем официальном telegram-канале.
Водитель отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем на него составили административный протокол. На предприятии, которому принадлежит транспортное средство, будет организована проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности перевозок.
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