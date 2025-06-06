Страшную находку обнаружили в Пыть-Яхе в благотворительном приюте для животных «Ушастик, живи»
В приюте для животных в ХМАО обнаружены трупы 40 собак. Полиция начала проверку по факту массовой гибели животных.
«В ХМАО приюте для животных обнаружены трупы 40 собак. Полиция устанавливает их происхождение», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
Ранее URA.RU сообщало, что вечером 6 июня глава города Пыть-Яха Сергей Елишев посетил с проверкой благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». В ходе визита совместно с представителями зоозащитных организаций он выявил место захоронения останков собак.
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