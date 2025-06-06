06 июня 2025

В приюте для животных в ХМАО нашли трупы 40 собак. Видео

Трупы 40 собак обнаружили в приюте Пыть-Яха
© Служба новостей «URA.RU»
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Страшную находку обнаружили в Пыть-Яхе в благотворительном приюте для животных «Ушастик, живи»
Страшную находку обнаружили в Пыть-Яхе в благотворительном приюте для животных «Ушастик, живи» Фото:

В приюте для животных в ХМАО обнаружены трупы 40 собак. Полиция начала проверку по факту массовой гибели животных.

«В ХМАО приюте для животных обнаружены трупы 40 собак. Полиция устанавливает их происхождение», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 6 июня глава города Пыть-Яха Сергей Елишев посетил с проверкой благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». В ходе визита совместно с представителями зоозащитных организаций он выявил место захоронения останков собак.

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В приюте для животных в ХМАО обнаружены трупы 40 собак. Полиция начала проверку по факту массовой гибели животных. «В ХМАО приюте для животных обнаружены трупы 40 собак. Полиция устанавливает их происхождение», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 6 июня глава города Пыть-Яха Сергей Елишев посетил с проверкой благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». В ходе визита совместно с представителями зоозащитных организаций он выявил место захоронения останков собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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