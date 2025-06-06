Школьники из гимназии №80 Челябинска стали лучшими на конкурсе аудиовизуальных проектов «Песни Победы». Его проводит Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), рассказали в учебном учреждении.
«В Москве во ВГИК состоялось награждение победителей конкурса аудиовизуальных проектов „Песни Победы“. В нем приняли участие 148 команд, в том числе и победители в номинации „Школьники-патриоты“ — учащиеся гимназии №80 Челябинска Анастасия Аскарова, Лев Зверев, Аделина Крюкова, Милана Кутузова и Никита Скрипов», — сообщили URA.RU в образовательной организации.
Режиссером и оператором-постановщиком видеоклипа выступил руководитель медиацентра гимназии Виктор Завьялов. В основу работы легла песня челябинского автора-исполнителя Татьяны Клеветовой. В создании видеопроекта приняли участие учащиеся гимназии с 1 по 11 классы.
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