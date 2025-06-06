06 июня 2025

Рукоплескал ВГИК: челябинские гимназисты показали, как петь песни о Победе. Видео

Ученики челябинской гимназии №80 стали победителями конкурса ВГИК
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские школьники покорили жюри престижного конкурса
Челябинские школьники покорили жюри престижного конкурса Фото:
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Школьники из гимназии №80 Челябинска стали лучшими на конкурсе аудиовизуальных проектов «Песни Победы». Его проводит Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), рассказали в учебном учреждении.

«В Москве во ВГИК состоялось награждение победителей конкурса аудиовизуальных проектов „Песни Победы“. В нем приняли участие 148 команд, в том числе и победители в номинации „Школьники-патриоты“ — учащиеся гимназии №80 Челябинска Анастасия Аскарова, Лев Зверев, Аделина Крюкова, Милана Кутузова и Никита Скрипов», — сообщили URA.RU в образовательной организации.

Режиссером и оператором-постановщиком видеоклипа выступил руководитель медиацентра гимназии Виктор Завьялов. В основу работы легла песня челябинского автора-исполнителя Татьяны Клеветовой. В создании видеопроекта приняли участие учащиеся гимназии с 1 по 11 классы. 

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Школьники из гимназии №80 Челябинска стали лучшими на конкурсе аудиовизуальных проектов «Песни Победы». Его проводит Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), рассказали в учебном учреждении. «В Москве во ВГИК состоялось награждение победителей конкурса аудиовизуальных проектов „Песни Победы“. В нем приняли участие 148 команд, в том числе и победители в номинации „Школьники-патриоты“ — учащиеся гимназии №80 Челябинска Анастасия Аскарова, Лев Зверев, Аделина Крюкова, Милана Кутузова и Никита Скрипов», — сообщили URA.RU в образовательной организации. Режиссером и оператором-постановщиком видеоклипа выступил руководитель медиацентра гимназии Виктор Завьялов. В основу работы легла песня челябинского автора-исполнителя Татьяны Клеветовой. В создании видеопроекта приняли участие учащиеся гимназии с 1 по 11 классы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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