Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) удерживал девушку в квартире, угрожая ножом. Инцидент произошел утром 7 июня в доме на Каменской, 94. Кадрами произошедшего поделилась очевидица, проживающая в том же доме.
По словам девушки, около 08:00 ее разбудил шум и крики, доносящиеся с нижних этажей. «Такие крики прям страшные. Как будто какой-то зверь орет, а не человек», — рассказала очевидица в своем telegram-канале «На рахате»
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардия. Они пытались вести переговоры с мужчиной, однако тот был настроен крайне агрессивно. «Он, короче, не хочет сдаваться. Говорит, либо вы меня, либо я вас», — процитировала дебошира очевидица.
Позже правоохранителям все же удалось попасть внутрь. Девушку освободили и передали медикам. На ее лице были заметны следы побоев. Мужчину скрутили и доставили в отдел полиции.
Корреспондент URA.RU направил запрос в отдел полиции Каменска-Уральского. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!