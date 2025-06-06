06 июня 2025

Свердловчанин насильно удерживал девушку в квартире, угрожая ножом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшей понадобилась помощь медиков
Пострадавшей понадобилась помощь медиков Фото:

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) удерживал девушку в квартире, угрожая ножом. Инцидент произошел утром 7 июня в доме на Каменской, 94. Кадрами произошедшего поделилась очевидица, проживающая в том же доме.

По словам девушки, около 08:00 ее разбудил шум и крики, доносящиеся с нижних этажей. «Такие крики прям страшные. Как будто какой-то зверь орет, а не человек», — рассказала очевидица в своем telegram-канале «На рахате»

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардия. Они пытались вести переговоры с мужчиной, однако тот был настроен крайне агрессивно. «Он, короче, не хочет сдаваться. Говорит, либо вы меня, либо я вас», — процитировала дебошира очевидица. 

Позже правоохранителям все же удалось попасть внутрь. Девушку освободили и передали медикам. На ее лице были заметны следы побоев. Мужчину скрутили и доставили в отдел полиции. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в отдел полиции Каменска-Уральского. Ответ ожидается. 

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Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) удерживал девушку в квартире, угрожая ножом. Инцидент произошел утром 7 июня в доме на Каменской, 94. Кадрами произошедшего поделилась очевидица, проживающая в том же доме. По словам девушки, около 08:00 ее разбудил шум и крики, доносящиеся с нижних этажей. «Такие крики прям страшные. Как будто какой-то зверь орет, а не человек», — рассказала очевидица в своем telegram-канале «На рахате» На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардия. Они пытались вести переговоры с мужчиной, однако тот был настроен крайне агрессивно. «Он, короче, не хочет сдаваться. Говорит, либо вы меня, либо я вас», — процитировала дебошира очевидица.  Позже правоохранителям все же удалось попасть внутрь. Девушку освободили и передали медикам. На ее лице были заметны следы побоев. Мужчину скрутили и доставили в отдел полиции.  Корреспондент URA.RU направил запрос в отдел полиции Каменска-Уральского. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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