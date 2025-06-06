В Каменске-Уральском (Свердловская область) 31-летний местный житель приревновал свою сожительницу и взял ее в заложники, угрожая ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Инцидент произошел утром 7 июня в одной из квартир на улице Каменская.
«Дверь стражам порядка дебошир открывать отказался, при этом он несколько раз выходил на балкон и демонстративно представлял колюще-режущий предмет к горлу своей сожительницы, с которой они живут порядка пяти лет, воспитывая двух несовершеннолетних детей. Представители МВД вступили с подозреваемым в переговоры, чтобы предотвратить еще более тяжкие последствия. Выбрав удачный момент, пострадавшей удалось открыть дверь жилища и спешно ретироваться», — руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным следствия, мужчина был пьян. Он попытался догнать пострадавшую, но был пойман полицейскими. Во время задержания дебошир попытался оказать сопротивление, из-за чего правоохранителям пришлось применить спецсредства.
Известно, что задержанный ранее неоднократно был судим за кражу, грабеж и убийство, отбывал наказание в Верхотурской исправительной колонии и освободился в июне 2020 года. По одной из рассматриваемых версий, мужчина мог пойти на преступление из-за ревности и претензий к сожительнице по поводу воспитания детей.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Следователи проверяют другие возможные мотивы преступления, разбирательство продолажается.
В заложники жительницу Каменска-Уральского взяли ранним утром 7 июня. От истошных криков и шума проснулись жильцы соседних квартир. Заложнице удалось выбраться, с признаками побоев ее передали медикам.
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