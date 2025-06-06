Из-за ЧП встал общественный транспорт
В Екатеринбурге на проспекте Ленина у остановки «Оперный театр» у трамвая №13 загорелась крыша. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Рядом с УрФУ на Ленина, 51 загорелся трамвай», — сообщил собеседник. Как отметили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, из-за возгорания было задержано движение сразу шести трамвайных маршрутов.
На место оперативно прибыли пожарные и сотрудники ремонтной службы. На момент публикации, движение трамваев восстановлено. Вагон сильных повреждений не получил.
Загоревшийся трамвай
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