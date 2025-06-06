06 июня 2025

Трамвай вспыхнул в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ЧП встал общественный транспорт
Из-за ЧП встал общественный транспорт Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина у остановки «Оперный театр» у трамвая №13 загорелась крыша. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Рядом с УрФУ на Ленина, 51 загорелся трамвай», — сообщил собеседник. Как отметили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, из-за возгорания было задержано движение сразу шести трамвайных маршрутов.

На место оперативно прибыли пожарные и сотрудники ремонтной службы. На момент публикации, движение трамваев восстановлено. Вагон сильных повреждений не получил.

Загоревшийся трамвай
Загоревшийся трамвай
Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина у остановки «Оперный театр» у трамвая №13 загорелась крыша. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Рядом с УрФУ на Ленина, 51 загорелся трамвай», — сообщил собеседник. Как отметили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, из-за возгорания было задержано движение сразу шести трамвайных маршрутов. На место оперативно прибыли пожарные и сотрудники ремонтной службы. На момент публикации, движение трамваев восстановлено. Вагон сильных повреждений не получил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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