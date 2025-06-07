Филипп Киркоров впервые вышел в свет после госпитализации. Видео

Киркоров после госпитализации появился на важном мероприятии
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Филипп Киркоров вышел в свет
Филипп Киркоров вышел в свет Фото:

Филипп Киркоров впервые после госпитализации появился на публике. Артист появился на музыкальной премии канала «Муз-ТВ». Певец позировал на дорожке в компании певицы Жасмин — она первая встретила друга.

В разговоре с URA.RU пресс-атташе певца Екатерина Успенская заявила, что все разговоры о том, что поп-короля появились осложнения на фоне перенесенных пластических операций — ложь.

Киркоров 23 мая попал в больницу в Москве. Причиной стал инцидент во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки.

Тогда же сообщалось, что у страдающего диабетом Киркорова был риск развития сепсиса, который в худшем случае может привести к ампутации.

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Филипп Киркоров впервые после госпитализации появился на публике. Артист появился на музыкальной премии канала «Муз-ТВ». Певец позировал на дорожке в компании певицы Жасмин — она первая встретила друга. В разговоре с URA.RU пресс-атташе певца Екатерина Успенская заявила, что все разговоры о том, что поп-короля появились осложнения на фоне перенесенных пластических операций — ложь. Киркоров 23 мая попал в больницу в Москве. Причиной стал инцидент во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки. Тогда же сообщалось, что у страдающего диабетом Киркорова был риск развития сепсиса, который в худшем случае может привести к ампутации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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