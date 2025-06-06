06 июня 2025

Ребенок утонул в озере Рамада под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, подросток вместе с друзьями хотел переплыть водоем
Предварительно, подросток вместе с друзьями хотел переплыть водоем Фото:

В Свердловской области в озере на карьера Рамада утонул подросток. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

"Мальчик 13-14 лет зашел в воду и не выплыл. Предварительно, переплывал водоем с тремя ребятами. На место едут спасатели", — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Свердловской области в озере на карьера Рамада утонул подросток. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях. "Мальчик 13-14 лет зашел в воду и не выплыл. Предварительно, переплывал водоем с тремя ребятами. На место едут спасатели", — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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