Ребенок утонул в озере Рамада под Екатеринбургом

Предварительно, подросток вместе с друзьями хотел переплыть водоем
В Свердловской области в озере на карьера Рамада утонул подросток. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.
"Мальчик 13-14 лет зашел в воду и не выплыл. Предварительно, переплывал водоем с тремя ребятами. На место едут спасатели", — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.
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