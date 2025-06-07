07 июня 2025
06 июня 2025

В Екатеринбурге подростки угрожали пистолетом сверстнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Для устрашения сверстника подростки использовали пистолет
Для устрашения сверстника подростки использовали пистолет Фото:

В Екатеринбурге двое подростков жестоко избили сверстника, поставив его на колени и угрожая пистолетом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СКР по Свердловской области

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном лишении свободы. По предварительным данным, двое подростков, поставив на колени своего сверстника, избили пострадавшего, при этом на потерпевшего был наведён пистолет», — рассказали в ведомстве. 

Сейчас в рамках расследования допрашивают возможных очевидцев и родителей участников происшествия, а также выясняют степень тяжести вреда, причинённого пострадавшему. Расследование продолжается и принимаются меры для предупреждения подобных случаев в будущем.

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В Екатеринбурге двое подростков жестоко избили сверстника, поставив его на колени и угрожая пистолетом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СКР по Свердловской области «Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном лишении свободы. По предварительным данным, двое подростков, поставив на колени своего сверстника, избили пострадавшего, при этом на потерпевшего был наведён пистолет», — рассказали в ведомстве.  Сейчас в рамках расследования допрашивают возможных очевидцев и родителей участников происшествия, а также выясняют степень тяжести вреда, причинённого пострадавшему. Расследование продолжается и принимаются меры для предупреждения подобных случаев в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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