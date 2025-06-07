В Екатеринбурге подростки угрожали пистолетом сверстнику

В Екатеринбурге двое подростков жестоко избили сверстника, поставив его на колени и угрожая пистолетом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СКР по Свердловской области
«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве и незаконном лишении свободы. По предварительным данным, двое подростков, поставив на колени своего сверстника, избили пострадавшего, при этом на потерпевшего был наведён пистолет», — рассказали в ведомстве.
Сейчас в рамках расследования допрашивают возможных очевидцев и родителей участников происшествия, а также выясняют степень тяжести вреда, причинённого пострадавшему. Расследование продолжается и принимаются меры для предупреждения подобных случаев в будущем.
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