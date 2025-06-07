07 июня 2025
06 июня 2025

Проспект Победы в Челябинске сделают безопаснее для пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведется ремонт 12 пешеходных накопителей
Ведется ремонт 12 пешеходных накопителей Фото:

На проспекте Победы в Челябинске началось обновление дорожной инфраструктуры в целях безопасности пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

"По распоряжению мэра Алексея Лошкина на проспекте Победы монтируют новые ограждения из оцинкованного металла. Они повысят безопасность и предотвращают выход людей на проезжую часть и обозначают потенциально опасные участки", — отмечает пресс-служба. 

Всего на проспекте Победы установят более 1000 погонных метров таких ограждений, защищенных цинковым покрытием от коррозии. Данные работы ведутся от улицы Молодогвардейцев до Болейко. Также 12 пешеходных накопителей оснастят пандусами и тактильной плиткой из полимерно-песчаной смеси.

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На проспекте Победы в Челябинске началось обновление дорожной инфраструктуры в целях безопасности пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии "По распоряжению мэра Алексея Лошкина на проспекте Победы монтируют новые ограждения из оцинкованного металла. Они повысят безопасность и предотвращают выход людей на проезжую часть и обозначают потенциально опасные участки", — отмечает пресс-служба.  Всего на проспекте Победы установят более 1000 погонных метров таких ограждений, защищенных цинковым покрытием от коррозии. Данные работы ведутся от улицы Молодогвардейцев до Болейко. Также 12 пешеходных накопителей оснастят пандусами и тактильной плиткой из полимерно-песчаной смеси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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