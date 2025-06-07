Проспект Победы в Челябинске сделают безопаснее для пешеходов

На проспекте Победы в Челябинске началось обновление дорожной инфраструктуры в целях безопасности пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
"По распоряжению мэра Алексея Лошкина на проспекте Победы монтируют новые ограждения из оцинкованного металла. Они повысят безопасность и предотвращают выход людей на проезжую часть и обозначают потенциально опасные участки", — отмечает пресс-служба.
Всего на проспекте Победы установят более 1000 погонных метров таких ограждений, защищенных цинковым покрытием от коррозии. Данные работы ведутся от улицы Молодогвардейцев до Болейко. Также 12 пешеходных накопителей оснастят пандусами и тактильной плиткой из полимерно-песчаной смеси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!