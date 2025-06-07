На ОГЭ по русскому языку челябинским выпускникам разрешат использовать словари

В Челябинской области 9 июня пройдет основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку. Во время ОГЭ выпускникам можно будет пользоваться орфографическими словарями. Об этом сообщает «Челябинский институт развития образования» (ГБУ ДПО ЧИРО)
«В ГИА участвуют свыше 42 тысяч выпускников 9-х классов региона. Большинство из них — 37,2 тысячи человек — сдают основной государственный экзамен (ОГЭ), а более пяти тысяч школьников пишут государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Во время экзамена можно пользоваться орфографическими словарями, но только теми, что выдают организаторы — приносить свои запрещено», — пишет telegram-канал ГБУ ДПО ЧИРО.
Отмечается, что для проведения ОГЭ в регионе организовано 205 пунктов сдачи. Из них 184 расположены в школах, на дому, в больницах и исправительных учреждениях — там, где ученики сдают ГВЭ.
Экзамен длится 3 часа 55 минут. Работа состоит из трех частей и включает 13 заданий разного уровня сложности. Девятиклассникам предстоит написать сжатое изложение по прослушанному тексту, выполнить задания с краткими ответами и создать сочинение на основе предложенного текста. Результаты станут известны не позднее 24 июня.
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