Niletto устроит бесплатный концерт для жителей челябинского города

На День города, 12 июня, в Снежинске Челябинской области выступит Niletto (настоящее имя Данил Прытков). Об этом сообщают организаторы концерта.
«Выступление Niletto в городе атомщиков планируется в вечерней программе на стадионе имени Гагарина в 20:00. Концерт рассчитан на 50 минут», — заявляют организаторы в группе "Говорит СНЕЖИНСК" в социальной сети в "ВКонтакте".
В Снежинске 12 июня жители отметят сразу три события. Это День России, День города и 70-летие Российского федерального ядерного центра имени Забабахина.
В соседнем Кургане обсуждают, что на общеобластной выпускной «Прекрасное далеко» Niletto приедет с концертом. Однако в администрацию города Курган пока эту информацию официально не подтвердили.
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