07 июня 2025

Niletto устроит бесплатный концерт для жителей челябинского города

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Выступление Niletto в городе атомщиков планируется на стадионе имени Гагарина
Выступление Niletto в городе атомщиков планируется на стадионе имени Гагарина Фото:

На День города, 12 июня, в Снежинске Челябинской области выступит Niletto (настоящее имя Данил Прытков). Об этом сообщают организаторы концерта.

«Выступление Niletto в городе атомщиков планируется в вечерней программе на стадионе имени Гагарина в 20:00. Концерт рассчитан на 50 минут», — заявляют организаторы в группе "Говорит СНЕЖИНСК" в социальной сети в "ВКонтакте".

В Снежинске 12 июня жители отметят сразу три события. Это День России, День города и 70-летие Российского федерального ядерного центра имени Забабахина.

В соседнем Кургане обсуждают, что на общеобластной выпускной «Прекрасное далеко» Niletto приедет с концертом.  Однако в администрацию города Курган пока эту информацию официально не подтвердили. 

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На День города, 12 июня, в Снежинске Челябинской области выступит Niletto (настоящее имя Данил Прытков). Об этом сообщают организаторы концерта. «Выступление Niletto в городе атомщиков планируется в вечерней программе на стадионе имени Гагарина в 20:00. Концерт рассчитан на 50 минут», — заявляют организаторы в группе "Говорит СНЕЖИНСК" в социальной сети в "ВКонтакте". В Снежинске 12 июня жители отметят сразу три события. Это День России, День города и 70-летие Российского федерального ядерного центра имени Забабахина. В соседнем Кургане обсуждают, что на общеобластной выпускной «Прекрасное далеко» Niletto приедет с концертом.  Однако в администрацию города Курган пока эту информацию официально не подтвердили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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