Под Екатеринбургом загорелась огромная пилорама

В селе Балтым Верхней Пышмы (Свердловская область) загорелся ангар на территории пилорамы по улице Животноводов. Площадь пожара составила 750 квадратных метров, подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 12:40 на пульт дежурного поступила информация о возгорании на территории пилорамы. На место были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки установлено, что горят ангар с пиломатериалами и продукция на открытой площадке. Пожар локализован в 14:05, дальнейшее распространение огня предотвращено», — говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать восемь единиц пожарной техники и более 30 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.
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