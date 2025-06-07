07 июня 2025

Под Екатеринбургом загорелась огромная пилорама

В селе Балтым произошел пожар в ангаре на пилораме
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пилораме локализовали (архивное фото)
Пожар на пилораме локализовали (архивное фото) Фото:

В селе Балтым Верхней Пышмы (Свердловская область) загорелся ангар на территории пилорамы по улице Животноводов. Площадь пожара составила 750 квадратных метров, подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 12:40 на пульт дежурного поступила информация о возгорании на территории пилорамы. На место были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки установлено, что горят ангар с пиломатериалами и продукция на открытой площадке. Пожар локализован в 14:05, дальнейшее распространение огня предотвращено», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать восемь единиц пожарной техники и более 30 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

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В селе Балтым Верхней Пышмы (Свердловская область) загорелся ангар на территории пилорамы по улице Животноводов. Площадь пожара составила 750 квадратных метров, подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 12:40 на пульт дежурного поступила информация о возгорании на территории пилорамы. На место были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки установлено, что горят ангар с пиломатериалами и продукция на открытой площадке. Пожар локализован в 14:05, дальнейшее распространение огня предотвращено», — говорится в сообщении. На месте происшествия продолжают работать восемь единиц пожарной техники и более 30 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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