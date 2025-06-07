07 июня 2025

Православные ХМАО отметили Троицу крестным ходом. Фоторепортаж

В городах ХМАО православные прошли в крестном ходе
© Служба новостей «URA.RU»
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В городах ХМАО отметили Святую Троицу
В городах ХМАО отметили Святую Троицу Фото:

В городах ХМАО 8 июня отметили Святую Троицу. В Сургуте прошел традиционный Крестный ход, мероприятие возглавил Благочинный города отец Антоний, сообщает официальный telegram-канал главы города Андрея Слепова.

«Вместе с сургутянами прошел сегодня по улицам города традиционным Крестным ходом во главе с Благочинным Сургута отцом Антонием. С радостью разделил с православными духовное единение и атмосферу праздника», — написал Слепов.

В Крестном ходе приняли участие не только жители города, но и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург). Он прибыл в Сургут для организации мотопробега, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Нефтеюганске к праздничной службе в храме Святого Духа также присоединился глава города Юрий Чекунов. Службу провел настоятель Николай Матвийчук. Благочинный поздравил прихожан с Троицей, после чего состоялся крестный ход.

В Нижневартовске также прошел традиционный крестный ход в честь Дня Святой Троицы. После праздничной службы в храмах священнослужители и прихожане прошли торжественным шествием по улицам города.

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В городах ХМАО 8 июня отметили Святую Троицу. В Сургуте прошел традиционный Крестный ход, мероприятие возглавил Благочинный города отец Антоний, сообщает официальный telegram-канал главы города Андрея Слепова. «Вместе с сургутянами прошел сегодня по улицам города традиционным Крестным ходом во главе с Благочинным Сургута отцом Антонием. С радостью разделил с православными духовное единение и атмосферу праздника», — написал Слепов. В Крестном ходе приняли участие не только жители города, но и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург). Он прибыл в Сургут для организации мотопробега, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Нефтеюганске к праздничной службе в храме Святого Духа также присоединился глава города Юрий Чекунов. Службу провел настоятель Николай Матвийчук. Благочинный поздравил прихожан с Троицей, после чего состоялся крестный ход. В Нижневартовске также прошел традиционный крестный ход в честь Дня Святой Троицы. После праздничной службы в храмах священнослужители и прихожане прошли торжественным шествием по улицам города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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