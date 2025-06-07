В городах ХМАО 8 июня отметили Святую Троицу. В Сургуте прошел традиционный Крестный ход, мероприятие возглавил Благочинный города отец Антоний, сообщает официальный telegram-канал главы города Андрея Слепова.
«Вместе с сургутянами прошел сегодня по улицам города традиционным Крестным ходом во главе с Благочинным Сургута отцом Антонием. С радостью разделил с православными духовное единение и атмосферу праздника», — написал Слепов.
В Крестном ходе приняли участие не только жители города, но и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург). Он прибыл в Сургут для организации мотопробега, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Нефтеюганске к праздничной службе в храме Святого Духа также присоединился глава города Юрий Чекунов. Службу провел настоятель Николай Матвийчук. Благочинный поздравил прихожан с Троицей, после чего состоялся крестный ход.
В Нижневартовске также прошел традиционный крестный ход в честь Дня Святой Троицы. После праздничной службы в храмах священнослужители и прихожане прошли торжественным шествием по улицам города.
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