07 июня 2025

17-летний пассажир погиб в жесткой аварии с подростками в Челябинской области

В Челябинской области погиб 17-летний пассажир при столкновении двух «Лад»
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии под Копейском погиб подросток
В аварии под Копейском погиб подросток Фото:

В Копейске Челябинской области 8 июня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей «Лада Веста» и «ВАЗ-2114» погиб 17-летний пассажир, еще трое подростков получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«На автодороге „Челябинск — Октябрьское“ 29-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2114“, двигавшимся впереди попутно и выполнявшим поворот налево. В результате ДТП 17-летний пассажир „четырнадцатой“ от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

20-летний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров «ВАЗ-2114» в возрасте от 14 до 17 лет получили травмы. Их доставили в больницу. У водителя не было прав. По предварительным данным, «Веста» выполняла обгон на участке, где он запрещен. В это время «четырнадцатая», которая двигалась впереди в том же направлении, поворачивала налево. Возбуждено уголовное дело.

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В Копейске Челябинской области 8 июня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей «Лада Веста» и «ВАЗ-2114» погиб 17-летний пассажир, еще трое подростков получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. «На автодороге „Челябинск — Октябрьское“ 29-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ-2114“, двигавшимся впереди попутно и выполнявшим поворот налево. В результате ДТП 17-летний пассажир „четырнадцатой“ от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве. 20-летний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров «ВАЗ-2114» в возрасте от 14 до 17 лет получили травмы. Их доставили в больницу. У водителя не было прав. По предварительным данным, «Веста» выполняла обгон на участке, где он запрещен. В это время «четырнадцатая», которая двигалась впереди в том же направлении, поворачивала налево. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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