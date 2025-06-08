Под Екатеринбургом нашли тело утонувшего свердловчанина

Молодой человек утонул 7 июня (архивное фото)
В Сысерти (Свердловская область) спасатели нашли тело молодого парня, который утонул в местном пруду. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Сегодня водолазы целый день работали над тем, чтобы извлечь тело 20-летнего мужчины из воды. На место происшествия также прибыли сотрудники МЧС и судмедэксперты», — написали в сообществе «Инцидент Сысерть» во «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
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