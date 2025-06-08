08 июня 2025
07 июня 2025

Под Екатеринбургом нашли тело утонувшего свердловчанина

В Сысерти спасатели достали из пруда тело 20-летнего парня
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек утонул 7 июня (архивное фото)
Молодой человек утонул 7 июня (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) спасатели нашли тело молодого парня, который утонул в местном пруду. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Сегодня водолазы целый день работали над тем, чтобы извлечь тело 20-летнего мужчины из воды. На место происшествия также прибыли сотрудники МЧС и судмедэксперты», — написали в сообществе «Инцидент Сысерть» во «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Сысерти (Свердловская область) спасатели нашли тело молодого парня, который утонул в местном пруду. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Сегодня водолазы целый день работали над тем, чтобы извлечь тело 20-летнего мужчины из воды. На место происшествия также прибыли сотрудники МЧС и судмедэксперты», — написали в сообществе «Инцидент Сысерть» во «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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