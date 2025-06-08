08 июня 2025
07 июня 2025

В ХМАО обнаружены опасные детские площадки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские площадки не соответствуют нормам безопасности
Детские площадки не соответствуют нормам безопасности Фото:

В Излучинске (ХМАО) на детских площадках выявлены нарушения — они не соответствуют нормам безопасности, а игры на них могут привести к травмированию. Недочеты обнаружил в ходе проверки местный политик Максим Попов.

«проверил детские игровые зоны в пгт. Излучинск. Результаты оказались тревожными: большинство площадок не соответствуют нормам безопасности и требуют срочного ремонта», — сообщает Максим Попов, координатор Нижневартовского районного местного отделения ЛДПР. Информация опубликована в telegram-канале отделения партии в ХМАО.

Среди основных нарушений: шатающиеся качали, изношенные горки, отсутствие мягкого покрытия, недостаточность ограждения. На ряде игровых элементов есть острые края, отсутствуют перила. В местную администрацию будет направлено обращение.

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В Излучинске (ХМАО) на детских площадках выявлены нарушения — они не соответствуют нормам безопасности, а игры на них могут привести к травмированию. Недочеты обнаружил в ходе проверки местный политик Максим Попов. «проверил детские игровые зоны в пгт. Излучинск. Результаты оказались тревожными: большинство площадок не соответствуют нормам безопасности и требуют срочного ремонта», — сообщает Максим Попов, координатор Нижневартовского районного местного отделения ЛДПР. Информация опубликована в telegram-канале отделения партии в ХМАО. Среди основных нарушений: шатающиеся качали, изношенные горки, отсутствие мягкого покрытия, недостаточность ограждения. На ряде игровых элементов есть острые края, отсутствуют перила. В местную администрацию будет направлено обращение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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