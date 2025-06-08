В Излучинске (ХМАО) на детских площадках выявлены нарушения — они не соответствуют нормам безопасности, а игры на них могут привести к травмированию. Недочеты обнаружил в ходе проверки местный политик Максим Попов.
«проверил детские игровые зоны в пгт. Излучинск. Результаты оказались тревожными: большинство площадок не соответствуют нормам безопасности и требуют срочного ремонта», — сообщает Максим Попов, координатор Нижневартовского районного местного отделения ЛДПР. Информация опубликована в telegram-канале отделения партии в ХМАО.
Среди основных нарушений: шатающиеся качали, изношенные горки, отсутствие мягкого покрытия, недостаточность ограждения. На ряде игровых элементов есть острые края, отсутствуют перила. В местную администрацию будет направлено обращение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!