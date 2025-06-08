08 июня 2025
07 июня 2025

За 10 лет ММК направил 110 млрд рублей на улучшение экологии Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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ММК увеличил инвестиции в экологию Магнитогорска
ММК увеличил инвестиции в экологию Магнитогорска Фото:

Инвестиции Группы ММК в реализацию проекта «Чистый город», нацеленного на улучшение экологической ситуации в Магнитогорске Челябинской области, достигли 110 млрд рублей. Цели программы в части выбросов, сбросов и отходов достигнуты, сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин 22-м металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве.

«С 2015 по 2024 год инвестиции ММК в воздухоохранную и водоохранную деятельность, а также в утилизацию отходов и рекультивацию земель составили 110 млрд рублей. Общий экологический эффект от реализации мероприятий составил более 8000 тонн в год», — сказал Черяпкин, выступая с докладом «О реализации экологической стратегии ПАО „ММК“.

С 2015 года более чем в 10 раз снижены выбросы веществ 1-го и 2-го классов опасности, 100% сточных вод используются в оборотной системе водоснабжения, 100% железосодержащих отходов используется в производстве. Ежегодно выполняется озеленение территории города, проводятся рекультивация и мероприятия по сохранению биоразнообразия.

Экологические мероприятия также были направлены пылеподавление (по итогам 2024 года уловлено 60 тысяч тонн пыли), газоочистку и сокращение выбросов опасных загрязняющих веществ. Также уменьшены выбросы пыли (ожидаемый экологический эффект — 1270 тонн в год), а сбросы в Магнитогорское водохранилище с основной промышленной площадки уменьшены до нуля.

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Инвестиции Группы ММК в реализацию проекта «Чистый город», нацеленного на улучшение экологической ситуации в Магнитогорске Челябинской области, достигли 110 млрд рублей. Цели программы в части выбросов, сбросов и отходов достигнуты, сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин 22-м металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве. «С 2015 по 2024 год инвестиции ММК в воздухоохранную и водоохранную деятельность, а также в утилизацию отходов и рекультивацию земель составили 110 млрд рублей. Общий экологический эффект от реализации мероприятий составил более 8000 тонн в год», — сказал Черяпкин, выступая с докладом «О реализации экологической стратегии ПАО „ММК“. С 2015 года более чем в 10 раз снижены выбросы веществ 1-го и 2-го классов опасности, 100% сточных вод используются в оборотной системе водоснабжения, 100% железосодержащих отходов используется в производстве. Ежегодно выполняется озеленение территории города, проводятся рекультивация и мероприятия по сохранению биоразнообразия. Экологические мероприятия также были направлены пылеподавление (по итогам 2024 года уловлено 60 тысяч тонн пыли), газоочистку и сокращение выбросов опасных загрязняющих веществ. Также уменьшены выбросы пыли (ожидаемый экологический эффект — 1270 тонн в год), а сбросы в Магнитогорское водохранилище с основной промышленной площадки уменьшены до нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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