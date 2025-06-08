Стала известна дата второго этапа опрессовки в Челябинске

В Челябинске второй этап опрессовки, когда в домах некоторых горожан будет отключена горячая вода, стартует с 17 июня. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«Второй этап опрессовки стартует на следующей неделе с 17 июня», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии. С места события передает корреспондент URA.RU.
Первый этап опрессовки проводился с 20 мая по 3 июня. Отключенными от горячего водоснабжения остаются еще несколько многоквартирных домов, преимущественно, в Советском и Калининском районах. Жители о продлении проинформированы, добавил Авдеев. Работы окончательно должны завершиться до конца текущей недели.
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