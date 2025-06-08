Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Синарастройкомплект» (зарегистрирована в Екатеринбурге, входит в группу «Синара») к московской фирме «Морские технологии» на 521,8 миллионов рублей. Как следует из материалов дела, московская компания не доплатила за цессию — передачу права требовать долги со столичной энергостроительной фирмы.
«Взыскать с ООО „Морские технологии“ в пользу ООО „Синарастройкомплект“ по договору уступки права требования (цессии) от 27.11.2023 г. денежные средства в размере 521 810 838 рублей, из них: задолженность (сумму основного долга) в размере 466 228 349 рублей; неустойку за нарушение срока оплаты уступленных прав (требований) по договору уступки права требования (цессии) от 27.11.2023 г. за период с 12.12.2023 г. по 15.01.2025 г. в размере 55 582 488 рублей», — говорится в решении суда.
В ноябре прошлого года между «Синарастройкомплектом», «Морскими технологиями» и АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) был заключен договор цессии. По условиям соглашения, уральская компания передала московской фирме право требовать свои долги с ОЭК, а взамен должна была получить 966 млн рублей. Истец утверждает, что свои обязательства исполнил полностью, но от «Морских технологий» пришло только 500 млн рублей.
В свою очередь, представители ответчика заявили, что отказались платить из-за нарушения условий сделки со стороны «Синарастройкомплект». По их версии, компания не передала вовремя документы, подтверждающие уступаемое право требования к третьей стороне.
URA.RU направило запрос в пресс-службу группы «Синара». Ответ ожидается.
По данным сервиса Rusprofile, основная деятельность «Морских Технологий» связана с перевозками. В 2024 году прибыль компании составила 12,3 млрд рублей, а расходы — 12,1 миллиарда. Ее учредителем является «Актум Бонорум», чьим владельцем является предприниматель Владимир Гаврилов.
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