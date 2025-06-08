08 июня 2025

В Магнитогорске осудили мужчину, убившего дочь и выбросившего ее труп в реку

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Рудина отправили в колонию на восемь лет
Евгения Рудина отправили в колонию на восемь лет Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) осудили местного жителя Евгения Рудина, обвиняемого в убийстве дочери. После, по версии следствия, он выбросил труп в реку Урал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили восемь лет колонии.

«Местный житель признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Тело женщины нашли в июле 2024 года. Оно было замотано в мусорный пакет, на нем имелись следы криминала. К пакету был прикреплен груз — убийца хотел, чтобы труп не нашли, отметили в пресс-службе СКР по региону.

Изначально следователи думали, что женщину убили коллекторы. Она имела много долгов. Но при отработке этой версии они вышли на отца убитой — Рудина. Он признался, что убил дочь, когда она в очередной раз пришла к нему за деньгами.

«В судебном заседании мужчина пояснил, что находился в состоянии аффекта, дочь имела большие долги и требовала деньги. Однако версия подсудимого была опровергнута заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

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В Магнитогорске (Челябинская область) осудили местного жителя Евгения Рудина, обвиняемого в убийстве дочери. После, по версии следствия, он выбросил труп в реку Урал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили восемь лет колонии. «Местный житель признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Тело женщины нашли в июле 2024 года. Оно было замотано в мусорный пакет, на нем имелись следы криминала. К пакету был прикреплен груз — убийца хотел, чтобы труп не нашли, отметили в пресс-службе СКР по региону. Изначально следователи думали, что женщину убили коллекторы. Она имела много долгов. Но при отработке этой версии они вышли на отца убитой — Рудина. Он признался, что убил дочь, когда она в очередной раз пришла к нему за деньгами. «В судебном заседании мужчина пояснил, что находился в состоянии аффекта, дочь имела большие долги и требовала деньги. Однако версия подсудимого была опровергнута заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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