08 июня 2025

У беременной свердловчанки нашли опухоль, как у звезды «Игры престолов». Фото

В Екатеринбурге хирурги спасли беременную женщину с аневризмой головного мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, хирург, хирургическая операция, имплантация стимулятора, нейрохирургия
Медики спасли жизнь 37-летней горожанке (архивное фото) Фото:

Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга провели уникальную операцию, спасшую жизнь 37-летней Елены и ее будущего ребенка. У женщины в первом триместре беременности были диагностированы две аневризмы сосудов головного мозга — опасная патология, которая могла привести к трагическим последствиям.

Женщина обратилась за медпомощью из-за сильных и продолжительных головных болей. Магнитно-резонансная томография выявила две аневризмы — расширения артерий, склонные к разрыву. Врачебный консилиум рекомендовал тщательное наблюдение. Однако при повторном обследовании одна из аневризм увеличилась в размерах, что значительно повысило риск ее разрыва во время родов. «Чтобы предотвратить риск гибели будущей мамы и ее ребенка, специалисты на 29-й неделе беременности приняли решение провести сложное, 4-часовое оперативное вмешательство», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.

Ситуация екатеринбурженки во многом напоминает историю британской актрисы Эмилии Кларк, звезды сериала «Игра престолов», которая публично рассказала о борьбе с аневризмами мозга и создала фонд помощи пациентам с подобными диагнозами. В отличие от Кларк, Елене пришлось столкнуться с этим недугом во время беременности, что еще больше усложнило лечение.

После операции беременность Елены протекала без осложнений. Женщина благополучно родила здоровую девочку и сейчас чувствует себя хорошо. Медики подчеркивают, что подобные истории — результат слаженной работы мультидисциплинарной команды и высокого уровня современной медицины.

Фото:
Один из лучших нейрохирургов в стране Александр Шамов спас беременную екатеринбурженку
Один из лучших нейрохирургов в стране Александр Шамов спас беременную екатеринбурженку
Фото:

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Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга провели уникальную операцию, спасшую жизнь 37-летней Елены и ее будущего ребенка. У женщины в первом триместре беременности были диагностированы две аневризмы сосудов головного мозга — опасная патология, которая могла привести к трагическим последствиям. Женщина обратилась за медпомощью из-за сильных и продолжительных головных болей. Магнитно-резонансная томография выявила две аневризмы — расширения артерий, склонные к разрыву. Врачебный консилиум рекомендовал тщательное наблюдение. Однако при повторном обследовании одна из аневризм увеличилась в размерах, что значительно повысило риск ее разрыва во время родов. «Чтобы предотвратить риск гибели будущей мамы и ее ребенка, специалисты на 29-й неделе беременности приняли решение провести сложное, 4-часовое оперативное вмешательство», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Ситуация екатеринбурженки во многом напоминает историю британской актрисы Эмилии Кларк, звезды сериала «Игра престолов», которая публично рассказала о борьбе с аневризмами мозга и создала фонд помощи пациентам с подобными диагнозами. В отличие от Кларк, Елене пришлось столкнуться с этим недугом во время беременности, что еще больше усложнило лечение. После операции беременность Елены протекала без осложнений. Женщина благополучно родила здоровую девочку и сейчас чувствует себя хорошо. Медики подчеркивают, что подобные истории — результат слаженной работы мультидисциплинарной команды и высокого уровня современной медицины.
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