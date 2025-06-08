У беременной свердловчанки нашли опухоль, как у звезды «Игры престолов». Фото

В Екатеринбурге хирурги спасли беременную женщину с аневризмой головного мозга

09 июня 2025 в 13:25 Размер текста - 17 +

Медики спасли жизнь 37-летней горожанке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга провели уникальную операцию, спасшую жизнь 37-летней Елены и ее будущего ребенка. У женщины в первом триместре беременности были диагностированы две аневризмы сосудов головного мозга — опасная патология, которая могла привести к трагическим последствиям. Женщина обратилась за медпомощью из-за сильных и продолжительных головных болей. Магнитно-резонансная томография выявила две аневризмы — расширения артерий, склонные к разрыву. Врачебный консилиум рекомендовал тщательное наблюдение. Однако при повторном обследовании одна из аневризм увеличилась в размерах, что значительно повысило риск ее разрыва во время родов. «Чтобы предотвратить риск гибели будущей мамы и ее ребенка, специалисты на 29-й неделе беременности приняли решение провести сложное, 4-часовое оперативное вмешательство», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Ситуация екатеринбурженки во многом напоминает историю британской актрисы Эмилии Кларк, звезды сериала «Игра престолов», которая публично рассказала о борьбе с аневризмами мозга и создала фонд помощи пациентам с подобными диагнозами. В отличие от Кларк, Елене пришлось столкнуться с этим недугом во время беременности, что еще больше усложнило лечение. После операции беременность Елены протекала без осложнений. Женщина благополучно родила здоровую девочку и сейчас чувствует себя хорошо. Медики подчеркивают, что подобные истории — результат слаженной работы мультидисциплинарной команды и высокого уровня современной медицины. Фото: официальный telegram-канал свердловского минздрава Один из лучших нейрохирургов в стране Александр Шамов спас беременную екатеринбурженку Фото: официальный telegram-канал свердловского минздрава Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга провели уникальную операцию, спасшую жизнь 37-летней Елены и ее будущего ребенка. У женщины в первом триместре беременности были диагностированы две аневризмы сосудов головного мозга — опасная патология, которая могла привести к трагическим последствиям. Женщина обратилась за медпомощью из-за сильных и продолжительных головных болей. Магнитно-резонансная томография выявила две аневризмы — расширения артерий, склонные к разрыву. Врачебный консилиум рекомендовал тщательное наблюдение. Однако при повторном обследовании одна из аневризм увеличилась в размерах, что значительно повысило риск ее разрыва во время родов. «Чтобы предотвратить риск гибели будущей мамы и ее ребенка, специалисты на 29-й неделе беременности приняли решение провести сложное, 4-часовое оперативное вмешательство», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. Ситуация екатеринбурженки во многом напоминает историю британской актрисы Эмилии Кларк, звезды сериала «Игра престолов», которая публично рассказала о борьбе с аневризмами мозга и создала фонд помощи пациентам с подобными диагнозами. В отличие от Кларк, Елене пришлось столкнуться с этим недугом во время беременности, что еще больше усложнило лечение. После операции беременность Елены протекала без осложнений. Женщина благополучно родила здоровую девочку и сейчас чувствует себя хорошо. Медики подчеркивают, что подобные истории — результат слаженной работы мультидисциплинарной команды и высокого уровня современной медицины.