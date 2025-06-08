В Асбесте (Свердловская область) женщина похитила шестилетнюю девочку с детской площадки. Пропажу обнаружили родители, которые оставили ребенка погулять возле дома. Об этом рассказали представители «Русской общины».
«Обеспокоенные родители, не найдя дочь, немедленно обратились в полицию и сообщили о случившемся в Русскую общину. Получив сигнал, дружинники незамедлительно приступили к поискам», — пояснили там.
Во время поисков на улице Мира местные жители рассказали, что видели подозрительную женщину в ковбойской шляпе, которая заводила в подъезд ребенка. На место вызвали силовиков, которые определили нужную квартиру. Дверь никто не открывал, поэтому было принято решение о штурме.
Внутри оперативники обнаружили девочку и женщину, которая вела себя неадекватно. Ребенку оказали помощь медики и психологи, угрозы ее жизни и здоровью нет. Женщину, подозреваемую в похищении, поместили в психиатрическую больницу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!