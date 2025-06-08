08 июня 2025

Женщина в ковбойской шляпе похитила чужого ребенка в свердловском городе. Фото

В Асбесте женщина похитила девочку с детской площадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина увела ребенка к себе в квартиру (архивное фото)
Женщина увела ребенка к себе в квартиру (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) женщина похитила шестилетнюю девочку с детской площадки. Пропажу обнаружили родители, которые оставили ребенка погулять возле дома. Об этом рассказали представители «Русской общины».

«Обеспокоенные родители, не найдя дочь, немедленно обратились в полицию и сообщили о случившемся в Русскую общину. Получив сигнал, дружинники незамедлительно приступили к поискам», — пояснили там.

Во время поисков на улице Мира местные жители рассказали, что видели подозрительную женщину в ковбойской шляпе, которая заводила в подъезд ребенка. На место вызвали силовиков, которые определили нужную квартиру. Дверь никто не открывал, поэтому было принято решение о штурме.

Внутри оперативники обнаружили девочку и женщину, которая вела себя неадекватно. Ребенку оказали помощь медики и психологи, угрозы ее жизни и здоровью нет. Женщину, подозреваемую в похищении, поместили в психиатрическую больницу.

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В Асбесте (Свердловская область) женщина похитила шестилетнюю девочку с детской площадки. Пропажу обнаружили родители, которые оставили ребенка погулять возле дома. Об этом рассказали представители «Русской общины». «Обеспокоенные родители, не найдя дочь, немедленно обратились в полицию и сообщили о случившемся в Русскую общину. Получив сигнал, дружинники незамедлительно приступили к поискам», — пояснили там. Во время поисков на улице Мира местные жители рассказали, что видели подозрительную женщину в ковбойской шляпе, которая заводила в подъезд ребенка. На место вызвали силовиков, которые определили нужную квартиру. Дверь никто не открывал, поэтому было принято решение о штурме. Внутри оперативники обнаружили девочку и женщину, которая вела себя неадекватно. Ребенку оказали помощь медики и психологи, угрозы ее жизни и здоровью нет. Женщину, подозреваемую в похищении, поместили в психиатрическую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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