В Челябинской области простятся с погибшим на СВО предпринимателем Занудиным

В городе Пласте Челябинской области простятся с 36-летним Андреем Занудиным, погибшим на СВО. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
«С глубокой скорбью сообщаем о гибели участника специальной военной операции, Занудина Андрея Вениаминовича, 13.02.1989 г.р. Прощание с героем состоится 10 июня в похоронном зале», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Родным и близким погибшего мэрия выражает искренние соболезнования.
Согласно данным сервиса «Фокус. Контур», у Занудина в 2022 году было зарегистрировано ИП. Он занимался производством строительно-монтажных работ.
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