08 июня 2025

В Челябинской области простятся с погибшим на СВО предпринимателем Занудиным

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Прощание пройдет 10 июня, сообщили в администрации Пласта
Прощание пройдет 10 июня, сообщили в администрации Пласта Фото:
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В городе Пласте Челябинской области простятся с 36-летним Андреем Занудиным, погибшим на СВО. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели участника специальной военной операции, Занудина Андрея Вениаминовича, 13.02.1989 г.р. Прощание с героем состоится 10 июня в похоронном зале», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Родным и близким погибшего мэрия выражает искренние соболезнования. 

Согласно данным сервиса «Фокус. Контур», у Занудина в 2022 году было зарегистрировано ИП. Он занимался производством строительно-монтажных работ. 

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В городе Пласте Челябинской области простятся с 36-летним Андреем Занудиным, погибшим на СВО. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. «С глубокой скорбью сообщаем о гибели участника специальной военной операции, Занудина Андрея Вениаминовича, 13.02.1989 г.р. Прощание с героем состоится 10 июня в похоронном зале», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Родным и близким погибшего мэрия выражает искренние соболезнования.  Согласно данным сервиса «Фокус. Контур», у Занудина в 2022 году было зарегистрировано ИП. Он занимался производством строительно-монтажных работ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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