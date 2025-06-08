08 июня 2025

ЮУрГУ и ЧелГУ вошли в рейтинг вузов РФ с самыми высокими зарплатами IT-выпускников

Выпускники ЮУрГУ и ЧелГУ в IT-сфере в среднем получают 150 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники ЮУрГУ в среднем зарабатывают 160 000 рублей в месяц
Выпускники ЮУрГУ в среднем зарабатывают 160 000 рублей в месяц Фото:

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Челябинский государственный университет (ЧелГУ) попали в рейтинг вузов РФ по уровню зарплат выпускников, занятых в IT- сфере. Речь о специалистах, окончивших вуз в 2019—2024 годах, сообщили в пресс-службе Superjob.

«По сравнению с 2024 годом ЮУрГУ поднялся на две строчки и занял 14 место по стране. Выпускники вуза в среднем зарабатывают 160 000 рублей в месяц, что на 15 000 рублей больше, чем в прошлом году. При этом 65% специалистов данной отрасли, закончивших ЮУрГУ, остаются работать в Челябинске», — сообщили в пресс-службе.

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) занял в 2025 году 18 место, поднявшись на две позиции. В среднем зарплата выпускников в IT-сфере выросла до 140 000 рублей, на 13 000 рублей за год.  58% выпускников ЧелГУ, работающих по данному направлению, после окончания учебы продолжили работать в городе.

Лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). В среднем за год зарплата выпускников выросла на 30 000 рублей (+10%) и составляет 330 000 рублей в месяц. В рейтинг также вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

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Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Челябинский государственный университет (ЧелГУ) попали в рейтинг вузов РФ по уровню зарплат выпускников, занятых в IT- сфере. Речь о специалистах, окончивших вуз в 2019—2024 годах, сообщили в пресс-службе Superjob. «По сравнению с 2024 годом ЮУрГУ поднялся на две строчки и занял 14 место по стране. Выпускники вуза в среднем зарабатывают 160 000 рублей в месяц, что на 15 000 рублей больше, чем в прошлом году. При этом 65% специалистов данной отрасли, закончивших ЮУрГУ, остаются работать в Челябинске», — сообщили в пресс-службе. Челябинский государственный университет (ЧелГУ) занял в 2025 году 18 место, поднявшись на две позиции. В среднем зарплата выпускников в IT-сфере выросла до 140 000 рублей, на 13 000 рублей за год.  58% выпускников ЧелГУ, работающих по данному направлению, после окончания учебы продолжили работать в городе. Лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). В среднем за год зарплата выпускников выросла на 30 000 рублей (+10%) и составляет 330 000 рублей в месяц. В рейтинг также вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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