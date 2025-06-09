09 июня 2025

Военком нашел свердловского бойца, которого год искала мама в зоне СВО

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, война, автомобиль, подготовка, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, буханка, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво
Боец выполнял задачи в Макеевке (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военком Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух оказал помощь в поисках военнослужащего Сергея, с которым его мать потеряла связь около года назад. Женщина предпринимала самостоятельные попытки разыскать сына, однако они не увенчались успехом. После этого она обратилась за содействием в военкомат. В беседе с корреспондентом URA.RU мать бойца Любовь рассказала, что на данный момент ее сын официально признан пропавшим без вести.

«9 сентября 2024 года состоялся мой последний разговор с Сережей. Тогда он сообщил, что выполняет задачи в Макеевке. Сын заверил меня, что у него все в порядке, и попросил не беспокоиться. После этого связь с ним прекратилась. Я обращалась во все возможные инстанции, писала и звонила в поисках информации о местонахождении сына, но, к сожалению, все мои попытки оказались безрезультатными», — поведала пенсионерка.

Тогда женщина решила обратиться за помощью к Олегу Цибуху. «Я пришла к нашему военному комиссару. Честно говоря, не рассчитывала, что он сможет меня принять, ведь у него и так множество обязанностей. Однако, несмотря на занятость, он уделил мне время и разговаривал со мной очень тепло, как с собственной матерью. Меня глубоко тронуло его отношение, и я не смогла сдержать слез. Он пообещал оказать помощь и записал все необходимые данные. Через некоторое время военком сообщил мне, что мой Сергей с 15 сентября 2024 года числится пропавшим без вести», — рассказала женщина.

«Безусловно, я осознаю, что с момента событий прошло значительное время, и, возможно, мой сын пал, защищая нашу Родину и наших сограждан. Однако сейчас, когда мне известен статус сына, мне стало немного легче. Я — мать, и в моем сердце сохраняется надежда: быть может, Сережа жив, ранен, находится в госпитале или даже потерял память. Жить без надежды крайне тяжело. Я искренне благодарна Олегу Владимировичу за то, что он смог подарить мне, матери военнослужащего, надежду», — подытожила Любовь.

Редакция URA.RU передала слова благодарности от матери бойца военкому Олегу Цибуху.

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Военком Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух оказал помощь в поисках военнослужащего Сергея, с которым его мать потеряла связь около года назад. Женщина предпринимала самостоятельные попытки разыскать сына, однако они не увенчались успехом. После этого она обратилась за содействием в военкомат. В беседе с корреспондентом URA.RU мать бойца Любовь рассказала, что на данный момент ее сын официально признан пропавшим без вести. «9 сентября 2024 года состоялся мой последний разговор с Сережей. Тогда он сообщил, что выполняет задачи в Макеевке. Сын заверил меня, что у него все в порядке, и попросил не беспокоиться. После этого связь с ним прекратилась. Я обращалась во все возможные инстанции, писала и звонила в поисках информации о местонахождении сына, но, к сожалению, все мои попытки оказались безрезультатными», — поведала пенсионерка. Тогда женщина решила обратиться за помощью к Олегу Цибуху. «Я пришла к нашему военному комиссару. Честно говоря, не рассчитывала, что он сможет меня принять, ведь у него и так множество обязанностей. Однако, несмотря на занятость, он уделил мне время и разговаривал со мной очень тепло, как с собственной матерью. Меня глубоко тронуло его отношение, и я не смогла сдержать слез. Он пообещал оказать помощь и записал все необходимые данные. Через некоторое время военком сообщил мне, что мой Сергей с 15 сентября 2024 года числится пропавшим без вести», — рассказала женщина. «Безусловно, я осознаю, что с момента событий прошло значительное время, и, возможно, мой сын пал, защищая нашу Родину и наших сограждан. Однако сейчас, когда мне известен статус сына, мне стало немного легче. Я — мать, и в моем сердце сохраняется надежда: быть может, Сережа жив, ранен, находится в госпитале или даже потерял память. Жить без надежды крайне тяжело. Я искренне благодарна Олегу Владимировичу за то, что он смог подарить мне, матери военнослужащего, надежду», — подытожила Любовь. Редакция URA.RU передала слова благодарности от матери бойца военкому Олегу Цибуху.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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