Военком нашел свердловского бойца, которого год искала мама в зоне СВО

10 июня 2025 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец выполнял задачи в Макеевке (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военком Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух оказал помощь в поисках военнослужащего Сергея, с которым его мать потеряла связь около года назад. Женщина предпринимала самостоятельные попытки разыскать сына, однако они не увенчались успехом. После этого она обратилась за содействием в военкомат. В беседе с корреспондентом URA.RU мать бойца Любовь рассказала, что на данный момент ее сын официально признан пропавшим без вести. «9 сентября 2024 года состоялся мой последний разговор с Сережей. Тогда он сообщил, что выполняет задачи в Макеевке. Сын заверил меня, что у него все в порядке, и попросил не беспокоиться. После этого связь с ним прекратилась. Я обращалась во все возможные инстанции, писала и звонила в поисках информации о местонахождении сына, но, к сожалению, все мои попытки оказались безрезультатными», — поведала пенсионерка. Тогда женщина решила обратиться за помощью к Олегу Цибуху. «Я пришла к нашему военному комиссару. Честно говоря, не рассчитывала, что он сможет меня принять, ведь у него и так множество обязанностей. Однако, несмотря на занятость, он уделил мне время и разговаривал со мной очень тепло, как с собственной матерью. Меня глубоко тронуло его отношение, и я не смогла сдержать слез. Он пообещал оказать помощь и записал все необходимые данные. Через некоторое время военком сообщил мне, что мой Сергей с 15 сентября 2024 года числится пропавшим без вести», — рассказала женщина. «Безусловно, я осознаю, что с момента событий прошло значительное время, и, возможно, мой сын пал, защищая нашу Родину и наших сограждан. Однако сейчас, когда мне известен статус сына, мне стало немного легче. Я — мать, и в моем сердце сохраняется надежда: быть может, Сережа жив, ранен, находится в госпитале или даже потерял память. Жить без надежды крайне тяжело. Я искренне благодарна Олегу Владимировичу за то, что он смог подарить мне, матери военнослужащего, надежду», — подытожила Любовь. Редакция URA.RU передала слова благодарности от матери бойца военкому Олегу Цибуху. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военком Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух оказал помощь в поисках военнослужащего Сергея, с которым его мать потеряла связь около года назад. Женщина предпринимала самостоятельные попытки разыскать сына, однако они не увенчались успехом. После этого она обратилась за содействием в военкомат. В беседе с корреспондентом URA.RU мать бойца Любовь рассказала, что на данный момент ее сын официально признан пропавшим без вести. «9 сентября 2024 года состоялся мой последний разговор с Сережей. Тогда он сообщил, что выполняет задачи в Макеевке. Сын заверил меня, что у него все в порядке, и попросил не беспокоиться. После этого связь с ним прекратилась. Я обращалась во все возможные инстанции, писала и звонила в поисках информации о местонахождении сына, но, к сожалению, все мои попытки оказались безрезультатными», — поведала пенсионерка. Тогда женщина решила обратиться за помощью к Олегу Цибуху. «Я пришла к нашему военному комиссару. Честно говоря, не рассчитывала, что он сможет меня принять, ведь у него и так множество обязанностей. Однако, несмотря на занятость, он уделил мне время и разговаривал со мной очень тепло, как с собственной матерью. Меня глубоко тронуло его отношение, и я не смогла сдержать слез. Он пообещал оказать помощь и записал все необходимые данные. Через некоторое время военком сообщил мне, что мой Сергей с 15 сентября 2024 года числится пропавшим без вести», — рассказала женщина. «Безусловно, я осознаю, что с момента событий прошло значительное время, и, возможно, мой сын пал, защищая нашу Родину и наших сограждан. Однако сейчас, когда мне известен статус сына, мне стало немного легче. Я — мать, и в моем сердце сохраняется надежда: быть может, Сережа жив, ранен, находится в госпитале или даже потерял память. Жить без надежды крайне тяжело. Я искренне благодарна Олегу Владимировичу за то, что он смог подарить мне, матери военнослужащего, надежду», — подытожила Любовь. Редакция URA.RU передала слова благодарности от матери бойца военкому Олегу Цибуху.