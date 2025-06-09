В Челябинске вновь упали цены на квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках снизилась до 164 000 рублей за квадрат
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В Челябинске за две недели на 5% снизились цены на новое жилье
В Челябинске за две недели на 5% снизились цены на новое жилье Фото:

В Челябинске с 15 по 27 мая 2025 года квартиры в челябинских новостройках подешевели на 5% — до 164 000 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 15 по 27 мая 2025 года стоимость квартир в новостройках упала. Сейчас новое жилье можно приобрести по цене от 2,5 до 17,5 миллиона рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.

По данным сайта «Мир квартир», в городе в июне 2025 года новое жилье в среднем продается по 8 236 000 рублей за объект. При этом площадь квартир продолжает сокращаться.

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В Челябинске с 15 по 27 мая 2025 года квартиры в челябинских новостройках подешевели на 5% — до 164 000 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 15 по 27 мая 2025 года стоимость квартир в новостройках упала. Сейчас новое жилье можно приобрести по цене от 2,5 до 17,5 миллиона рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. По данным сайта «Мир квартир», в городе в июне 2025 года новое жилье в среднем продается по 8 236 000 рублей за объект. При этом площадь квартир продолжает сокращаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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