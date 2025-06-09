В Челябинске подорожали арендные «однушки» и «двушки»

В Челябинске в мае по сравнению с апрелем 2025 года больше всего подорожала аренда двухкомнатных квартир. Их стоимость выросла на 2,8% — до 31 448 тысяч рублей в месяц. Также увеличились цены на однокомнатное и трехкомнатное жилье, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске долгосрочная аренда однокомнатных квартир за месяц выросла на 0,8% до 24 747 рублей. Съемные „трешки“ подорожали на 2,6% до 41 726 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по России стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в Севастополе (9,7%), Астрахани (8,1), Сочи (8%). Аренда «двушек» поднялась больше всего в Астрахани (+10,5%), Калуге (+10,3%), Ярославле (+7,5%). В среднем по России цены на аренду однокомнатного жилья увеличились на 1,7% до 26 450 рублей, «двушки» подорожали на 2% до 33 285 рублей, а съемные трехкомнатные квартиры подскочили в цене на 3,4% до 42 776 рублей за месяц.
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