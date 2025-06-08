В Екатеринбурге школьник сжег автомобиль, когда проверял зажигалку

В Екатеринбурге два четвероклассника проверяли зажигалки, найденные по пути в школу возле мусорки, и случайно подожгли иномарку. Владелица Skoda Yeti подсчитала ущерб в полмиллиона рублей и обратилась в Кировский райсуд, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Ребята решили проверить, рабочие ли зажигалки. У Вадима оказалась неисправной, а вот Максим своей смог поджечь бумагу. Когда пламя дошло до пальцев ребенка, он отбросил горящую бумагу к мусорным бакам и попал в старую шаль. Вещь тут же воспламенилась. Пытаясь потушить пламя, ребята схватили лежавшее тут же старое одеяло и попытались сбить пламя, но лишь сильнее развели огонь», — пояснили там.
В результате пожара пострадал припаркованный рядом автомобиль Skoda Yeti. Владелица машины оценила ущерб в 575,2 тысячи рублей: у автомобиля оплавились передние блок-фары, противотуманные фары, бампер, декоративная решетка радиатора и пластиковые элементы зеркала заднего вида. Она обратилась в суд с требованием возместить ущерб.
Кировский райсуд взыскал с родителей школьника солидарно убытки в размере 287,6 тысячи рублей, расходы на оплату услуг представителя 25 тысяч рублей и госпошлину. Апелляционная жалоба матери мальчика была отклонена Свердловским областным судом. Решение суда вступило в законную силу.
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