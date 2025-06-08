Баста даст дополнительный концерт в Сургуте

Баста выступит с дополнительным концертом в Сургуте (ХМАО). Сначала в графике рэпера был запланирован только один концерт в городе.
«Баста, Сургут. Концерт 20 октября», — следует из расписания гастрольного тура, опубликованного на официальном сайте звезды.
При этом на концерт рэпера 19 октября пока что не раскуплена и половина билетов. В предыдущий раз Баста выступал в Сургуте в апреле 2024 года. Концерт прошел при полном аншлаге.
Осенью югорчан ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия.
Ранее URA.RU рассказывало о визите в Сургут молодежного певца Akmal, который спонтанно выступил бесплатно на парковке торгового центра. Свое решение он объяснил тем, что многие фанаты не успели купить билеты на его концерт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!