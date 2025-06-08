08 июня 2025

Баста даст дополнительный концерт в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущий концерт Басты в Сургуте собрал полный зал фанатов
Предыдущий концерт Басты в Сургуте собрал полный зал фанатов Фото:
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Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Баста выступит с дополнительным концертом в Сургуте (ХМАО). Сначала в графике рэпера был запланирован только один концерт в городе.

«Баста, Сургут. Концерт 20 октября», — следует из расписания гастрольного тура, опубликованного на официальном сайте звезды.

При этом на концерт рэпера 19 октября пока что не раскуплена и половина билетов. В предыдущий раз Баста выступал в Сургуте в апреле 2024 года. Концерт прошел при полном аншлаге.

Осенью югорчан ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия.

Ранее URA.RU рассказывало о визите в Сургут молодежного певца Akmal, который спонтанно выступил бесплатно на парковке торгового центра. Свое решение он объяснил тем, что многие фанаты не успели купить билеты на его концерт.

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Баста выступит с дополнительным концертом в Сургуте (ХМАО). Сначала в графике рэпера был запланирован только один концерт в городе. «Баста, Сургут. Концерт 20 октября», — следует из расписания гастрольного тура, опубликованного на официальном сайте звезды. При этом на концерт рэпера 19 октября пока что не раскуплена и половина билетов. В предыдущий раз Баста выступал в Сургуте в апреле 2024 года. Концерт прошел при полном аншлаге. Осенью югорчан ждут концерты Игоря Николаева, Татьяны Булановой и Линды. С гастролями в округ приедет и звезда шоубиза Валерия. Ранее URA.RU рассказывало о визите в Сургут молодежного певца Akmal, который спонтанно выступил бесплатно на парковке торгового центра. Свое решение он объяснил тем, что многие фанаты не успели купить билеты на его концерт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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