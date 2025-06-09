В Коркино назначен новый прокурор

Новым прокурором Коркино (Челябинская область) стал старший советник юстиции Сергей Букреев. И.о. прокурора области Павел Вепрев представил его коллективу и местным властям, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«И.о. прокурора области Павел Вепрев представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Коркино. Им назначен старший советник юстиции Сергей Букреев. Вепрев определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил имеющиеся на поднадзорной территории проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства, и пожелал прокурору города успехов в работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Букреев работает в прокуратуре более 21 года. Службу начина в Челябинске. После занимал должности в Копейске, Троицке, Пласте.
На посту прокурора Коркино он сменил Владимира Горских. Тот ушел в отставку осенью 2024 года, проработав в Коркино чуть более года.
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