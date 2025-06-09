В Коркино назначен новый прокурор

Прокурором Коркино стал Сергей Букреев
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Прокурором Коркино стал Сергей Букреев
Прокурором Коркино стал Сергей Букреев Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Коркино (Челябинская область) стал старший советник юстиции Сергей Букреев. И.о. прокурора области Павел Вепрев представил его коллективу и местным властям, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«И.о. прокурора области Павел Вепрев представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Коркино. Им назначен старший советник юстиции Сергей Букреев. Вепрев определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил имеющиеся на поднадзорной территории проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства, и пожелал прокурору города успехов в работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Букреев работает в прокуратуре более 21 года. Службу начина в Челябинске. После занимал должности в Копейске, Троицке, Пласте.

На посту прокурора Коркино он сменил Владимира Горских. Тот ушел в отставку осенью 2024 года, проработав в Коркино чуть более года.

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Новым прокурором Коркино (Челябинская область) стал старший советник юстиции Сергей Букреев. И.о. прокурора области Павел Вепрев представил его коллективу и местным властям, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «И.о. прокурора области Павел Вепрев представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Коркино. Им назначен старший советник юстиции Сергей Букреев. Вепрев определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил имеющиеся на поднадзорной территории проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства, и пожелал прокурору города успехов в работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Букреев работает в прокуратуре более 21 года. Службу начина в Челябинске. После занимал должности в Копейске, Троицке, Пласте. На посту прокурора Коркино он сменил Владимира Горских. Тот ушел в отставку осенью 2024 года, проработав в Коркино чуть более года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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