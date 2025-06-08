Небезопасное масло поставили в детские лагеря Свердловской области

В Свердловской области Россельхознадзор со 2 по 6 июня в 13-ти детских оздоровительных лагерях на базе школ и детсадов обнаружил небезопасное сливочное масло. На упаковках продукции не был указан адрес производства, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Было поставлено „Масло сливочное „Крестьянское“ 72,5%“ производства ООО „ПК „Маслодел“. Инспекторы обнаружили, что предприятие допустило нарушение законодательства РФ, указав на маркировке продукции только юридический адрес — адрес фактического производства масла неизвестен“, — пояснили там.
Россельхознадзор ограничил оборот этой партии масла. Также информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы Свердловской области для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.
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