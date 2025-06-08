08 июня 2025

Небезопасное масло поставили в детские лагеря Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукцию поставляли в 13 детских лагерей
Продукцию поставляли в 13 детских лагерей Фото:

В Свердловской области Россельхознадзор со 2 по 6 июня в 13-ти детских оздоровительных лагерях на базе школ и детсадов обнаружил небезопасное сливочное масло. На упаковках продукции не был указан адрес производства, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Было поставлено „Масло сливочное „Крестьянское“ 72,5%“ производства ООО „ПК „Маслодел“. Инспекторы обнаружили, что предприятие допустило нарушение законодательства РФ, указав на маркировке продукции только юридический адрес — адрес фактического производства масла неизвестен“, — пояснили там.

Россельхознадзор ограничил оборот этой партии масла. Также информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы Свердловской области для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.

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В Свердловской области Россельхознадзор со 2 по 6 июня в 13-ти детских оздоровительных лагерях на базе школ и детсадов обнаружил небезопасное сливочное масло. На упаковках продукции не был указан адрес производства, рассказали в пресс-службе ведомства. «Было поставлено „Масло сливочное „Крестьянское“ 72,5%“ производства ООО „ПК „Маслодел“. Инспекторы обнаружили, что предприятие допустило нарушение законодательства РФ, указав на маркировке продукции только юридический адрес — адрес фактического производства масла неизвестен“, — пояснили там. Россельхознадзор ограничил оборот этой партии масла. Также информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы Свердловской области для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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