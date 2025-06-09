Челябинец предложил развивать в регионе адаптивный спорт для участников СВО

В Челябинской области необходимо развивать адаптивный спорт для реабилитации участников спецоперации. Ключевые тезисы процесса раскрыл член Центрального местного отделения партии «Единая Россия», глава Центра по адаптивным видам спорта Александр Казаков на II Межрегиональном форуме-выставке «Равные возможности», проходившем на базе Южно-Уральской государственной медакадемии.
«Адаптивный спорт помогает не только восстановить здоровье, но и вернуть уверенность в себе. Наша задача — сделать его доступным для каждого, кто в этом нуждается», — отметил Казаков.
Эксперт подчеркнул, что развитие адаптивного спорта является важным инструментом в реабилитации участников спецоперации. Для создания подноценной работающей структуры необходим комплексный подход — это доступная инфраструктура, спецоборудование и взаимодействие между специалистами соцзащиты, медиками, представителями спорта и некоммерческими организациями. Это позволит полным образом реализовать партпроект «Единая страна — доступная среда».
Казаков прошел службу в пограничных войсках и в Афганистане, имеет ряд наград. После горячих точек отправился учиться в институт физической культуры, но перевелся на более востребованную специальность юриста. Много лет работал в органах госвласти, судебным приставом, а также замминистра спорта. С начала спецоперации часто ездил на передовую с гуманитарными грузами, а затем отправился туда учить бойцов на оператора БПЛА. После спецоперации вернулся в Челябинск и возглавил Центр по адаптивным видам спорта.
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