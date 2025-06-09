В челябинском зоопарке 7 июня 2025 года у пятнистых оленей родились двое оленят-мальчишек. Двойная беременность у самки — большая редкость. Сейчас пятнистые оленята чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе челябинского зоопарка.
«На этот раз родителями стали пятнистые олени Петр и Марина. 7 июня в их большом семействе родились сразу двое оленят-мальчишек. А это редкость, потому что в подавляющем большинстве случаев самка рожает одного детеныша, а если двух, то один из них чаще всего гибнет сразу после родов», — сообщили в пресс-службе.
И хоть один олененок слабее другого, он чувствует себя хорошо и неплохо кушает. Посетителей просят при посещении зоопарка не шуметь возле их вольера. Ведь двойная беременность — это очень тяжело для самки. Выкармливание двоих после такой беременности, а это 15 раз в сутки, — также непростая задача.
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