В тюменских магазинах на день перестанут продавать алкоголь

В Тюменской области 12 мая введут запрет на продажу алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет начнет действовать с 8 утра
Запрет начнет действовать с 8 утра Фото:

В Тюменской области 12 июня будет официально запрещена продажа алкогольной продукции. Это связано с празднованием Дня России. Данные изменения вводятся согласно постановлению правительства региона. 

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в День России — 12 июня. Запрет будет действовать с 8 часов утра до 21 часа вечера по местному времени», — отмечено в документе.

Запрет не распространяется на розничную продажу в нескольких типах магазинов. Среди них сети беспошлинной торговли и рестораны. 

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В Тюменской области 12 июня будет официально запрещена продажа алкогольной продукции. Это связано с празднованием Дня России. Данные изменения вводятся согласно постановлению правительства региона.  «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в День России — 12 июня. Запрет будет действовать с 8 часов утра до 21 часа вечера по местному времени», — отмечено в документе. Запрет не распространяется на розничную продажу в нескольких типах магазинов. Среди них сети беспошлинной торговли и рестораны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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