В тюменских магазинах на день перестанут продавать алкоголь

Запрет начнет действовать с 8 утра
В Тюменской области 12 июня будет официально запрещена продажа алкогольной продукции. Это связано с празднованием Дня России. Данные изменения вводятся согласно постановлению правительства региона.
«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в День России — 12 июня. Запрет будет действовать с 8 часов утра до 21 часа вечера по местному времени», — отмечено в документе.
Запрет не распространяется на розничную продажу в нескольких типах магазинов. Среди них сети беспошлинной торговли и рестораны.
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