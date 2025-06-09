В ХМАО ограничат движение грузовиков из-за жары

Из-за повышения температуры воздуха в ХМАО ограничат движение грузового транспорта по федеральным трассам. Ограничение будет действовать в дневное время с 10 по 14 июня, сообщили власти Сургута на официальном сайте.
«В связи с повышением температуры воздуха с 10 по 14 июня 2025 года на федеральных автодорогах Югры будет временно ограничено движение всех грузовых транспортных средств. Запрет вводится с 08:00 до 20:00», — указано в публикации мэрии со ссылкой на ФГУ «Уралуправтодор».
Эта мера распространяется на все грузовики и призвана защитить дорожное покрытие. В жару тяжелая техника может повредить асфальт.
Ранее URA.RU писало, что на территории ХМАО воздух прогреется до +34 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
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