В ХМАО ограничат движение грузовиков из-за жары

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Грузовикам запретили ездить по дорогам ХМАО в жаркие дни
Грузовикам запретили ездить по дорогам ХМАО в жаркие дни Фото:

Из-за повышения температуры воздуха в ХМАО ограничат движение грузового транспорта по федеральным трассам. Ограничение будет действовать в дневное время с 10 по 14 июня, сообщили власти Сургута на официальном сайте.

«В связи с повышением температуры воздуха с 10 по 14 июня 2025 года на федеральных автодорогах Югры будет временно ограничено движение всех грузовых транспортных средств. Запрет вводится с 08:00 до 20:00», — указано в публикации мэрии со ссылкой на ФГУ «Уралуправтодор».

Эта мера распространяется на все грузовики и призвана защитить дорожное покрытие. В жару тяжелая техника может повредить асфальт.

Ранее URA.RU писало, что на территории ХМАО воздух прогреется до +34 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

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Из-за повышения температуры воздуха в ХМАО ограничат движение грузового транспорта по федеральным трассам. Ограничение будет действовать в дневное время с 10 по 14 июня, сообщили власти Сургута на официальном сайте. «В связи с повышением температуры воздуха с 10 по 14 июня 2025 года на федеральных автодорогах Югры будет временно ограничено движение всех грузовых транспортных средств. Запрет вводится с 08:00 до 20:00», — указано в публикации мэрии со ссылкой на ФГУ «Уралуправтодор». Эта мера распространяется на все грузовики и призвана защитить дорожное покрытие. В жару тяжелая техника может повредить асфальт. Ранее URA.RU писало, что на территории ХМАО воздух прогреется до +34 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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