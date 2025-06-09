Власти Сургута представили проект застройки центра города возле парка «За Саймой»

Власти Сургута представили проект застройки города возле парка «За Саймой»
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Сургута построят дома, достигающие 26 этажей
В центре Сургута построят дома, достигающие 26 этажей Фото:

Власти Сургута представили проект застройки центра города рядом с парком «За Саймой», в котором указана площадь под строительство, предельная этажность и необходимая инфраструктура. Об этом сообщил URA.RU заместитель главы города Алексей Фокеев.

«Зафиксированы предельные параметры застройки — не более 20% под высотки до 26 этажей, не менее 65% под дома от 9 до 12 этажей. Относительно прошлой концепции — там доминанты застройки были 30 этажей, а последняя версия, уже порядка 24, может быть, максимум — 25», ? сообщил Фокеев.

В проекте обозначена площадь застройки, она достигает 206,6 тысяч кв метров. При этом совокупный объем жилищного строительства, в соответствии с документацией по планировке — 311,4 тысячи кв метров. Застройщик снесет около 100 частных домов, расположенных на этой территории, проведя перед этим собрание с собственниками.

Также строительная компания должна будет построить на этой территории театр кукол «Петрушка», школу и детский сад. А также благоустроить набережную реки Саймы.

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Власти Сургута представили проект застройки центра города рядом с парком «За Саймой», в котором указана площадь под строительство, предельная этажность и необходимая инфраструктура. Об этом сообщил URA.RU заместитель главы города Алексей Фокеев. «Зафиксированы предельные параметры застройки — не более 20% под высотки до 26 этажей, не менее 65% под дома от 9 до 12 этажей. Относительно прошлой концепции — там доминанты застройки были 30 этажей, а последняя версия, уже порядка 24, может быть, максимум — 25», ? сообщил Фокеев. В проекте обозначена площадь застройки, она достигает 206,6 тысяч кв метров. При этом совокупный объем жилищного строительства, в соответствии с документацией по планировке — 311,4 тысячи кв метров. Застройщик снесет около 100 частных домов, расположенных на этой территории, проведя перед этим собрание с собственниками. Также строительная компания должна будет построить на этой территории театр кукол «Петрушка», школу и детский сад. А также благоустроить набережную реки Саймы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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