Челябинский следком завел дело из-за сгоревшего автобуса

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СК занимается расследованием происшествия
СК занимается расследованием происшествия Фото:

В СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после возгорания автобуса с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сейчас следователи работают с документацией.

Специалистами проверяется техническое состояние автобуса. Применяется целый комплекс действий, которые помогут установить причину произошедшего.

Возгорание произошло на остановке «Школа № 56». Загорелся моторный отсек автобуса. Из салона эвакуировалось 10 человек. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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В СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после возгорания автобуса с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сейчас следователи работают с документацией. Специалистами проверяется техническое состояние автобуса. Применяется целый комплекс действий, которые помогут установить причину произошедшего. Возгорание произошло на остановке «Школа № 56». Загорелся моторный отсек автобуса. Из салона эвакуировалось 10 человек. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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