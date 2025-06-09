Пермский суд остановил стройку дома в Екатеринбурге, который ждут дольщики

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Застройщик находится с дольщиками в тесной коммуникации
Застройщик находится с дольщиками в тесной коммуникации Фото:

В Екатеринбурге продолжаются споры вокруг дома на улице Советской, строительство которого остановлено. Иск к застройщику был подан прокуратурой, следует из материалов дела.

На защиту девелопера «Астон. История» встали дольщики, министерство госимущества и банк ДОМ.РФ. Они считают, что стройка должна продолжаться, так как все разрешения у компании есть, и они были получены в законном порядке. Несколько дольщиков даже обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой остановить преследование застройщика.

Сегодня в Перми прошел апелляционный суд, который рассматривал жалобы на решение суда предыдущей инстанции. Однако несмотря на все предоставленные доводы и документы, подтверждающие законность приобретение застройщиком прав на земельный участок, суд обязал вернуть его Мингосимуществу Свердловской области. Застройщик намерен и далее отстаивать свои права теперь уже в кассационном суде.

«Компания „Астон. История“ находится в тесной коммуникации с дольщиками. В результате совместного обсуждения будут выработаны подходящие варианты, чтобы соблюсти интересы каждого покупателя», — рассказали в пресс-службе «Астона».

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В Екатеринбурге продолжаются споры вокруг дома на улице Советской, строительство которого остановлено. Иск к застройщику был подан прокуратурой, следует из материалов дела. На защиту девелопера «Астон. История» встали дольщики, министерство госимущества и банк ДОМ.РФ. Они считают, что стройка должна продолжаться, так как все разрешения у компании есть, и они были получены в законном порядке. Несколько дольщиков даже обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой остановить преследование застройщика. Сегодня в Перми прошел апелляционный суд, который рассматривал жалобы на решение суда предыдущей инстанции. Однако несмотря на все предоставленные доводы и документы, подтверждающие законность приобретение застройщиком прав на земельный участок, суд обязал вернуть его Мингосимуществу Свердловской области. Застройщик намерен и далее отстаивать свои права теперь уже в кассационном суде. «Компания „Астон. История“ находится в тесной коммуникации с дольщиками. В результате совместного обсуждения будут выработаны подходящие варианты, чтобы соблюсти интересы каждого покупателя», — рассказали в пресс-службе «Астона».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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