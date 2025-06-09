В ХМАО мужчина приставал к несовершеннолетней, за что получил от прохожих. Видео

В Нижневартовске (ХМАО) на площади Нефтяников 9 июня полиция задержала молодого мужчину, который, по сообщениям очевидцев, приставал к несовершеннолетней. Об этом стало известно из публикации telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск».
Свидетели инцидента утверждают, что вмешались, чтобы защитить девушку, и применили силу в отношении нарушителя. «За нее вступились очевидцы и немного поколотили обидчика, после чего вызвали полицию», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, задержанный вел себя неадекватно. Они предполагают, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по ХМАО, информация о личности мужчины уточняется.
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