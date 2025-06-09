09 июня 2025

«Будет напоминать настоящий дворец»: в городе ХМАО готовится к открытию обновленное здание ЗАГСа

В Лангепасе заканчивают капитальный ремонт Дворца бракосочетаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция объекта началась еще в 2023 году
Реконструкция объекта началась еще в 2023 году Фото:

В Лангепасе (ХМАО) завершают капитальный ремонт Дворца бракосочетаний, работы на объекте планируют закончить до конца лета. Реконструкция здания, построенного более 35 лет назад, ведется по соглашению правительства Югры и компании «Лукойл». Об этом сообщили в «Стройкомплексе Югры».

Фасад здания будет полностью обновлен уже в июне, а внутренние помещения уже приведены в порядок. «Новый загс будет напоминать настоящий дворец — в здании сделают оригинальное панно, установят различные варианты освещения, вставят окна с витражами», — сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Дворец бракосочетаний отличается необычной архитектурой: он построен по индивидуальному проекту и имеет сложную конфигурацию с разновысотными уровнями и нестандартной планировкой. Общая площадь объекта превышает 612 квадратных метров. По поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука, одновременно с ремонтом здания будет благоустроена прилегающая территория.

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В Лангепасе (ХМАО) завершают капитальный ремонт Дворца бракосочетаний, работы на объекте планируют закончить до конца лета. Реконструкция здания, построенного более 35 лет назад, ведется по соглашению правительства Югры и компании «Лукойл». Об этом сообщили в «Стройкомплексе Югры». Фасад здания будет полностью обновлен уже в июне, а внутренние помещения уже приведены в порядок. «Новый загс будет напоминать настоящий дворец — в здании сделают оригинальное панно, установят различные варианты освещения, вставят окна с витражами», — сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Дворец бракосочетаний отличается необычной архитектурой: он построен по индивидуальному проекту и имеет сложную конфигурацию с разновысотными уровнями и нестандартной планировкой. Общая площадь объекта превышает 612 квадратных метров. По поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука, одновременно с ремонтом здания будет благоустроена прилегающая территория.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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