«Будет напоминать настоящий дворец»: в городе ХМАО готовится к открытию обновленное здание ЗАГСа

В Лангепасе (ХМАО) завершают капитальный ремонт Дворца бракосочетаний, работы на объекте планируют закончить до конца лета. Реконструкция здания, построенного более 35 лет назад, ведется по соглашению правительства Югры и компании «Лукойл». Об этом сообщили в «Стройкомплексе Югры».
Фасад здания будет полностью обновлен уже в июне, а внутренние помещения уже приведены в порядок. «Новый загс будет напоминать настоящий дворец — в здании сделают оригинальное панно, установят различные варианты освещения, вставят окна с витражами», — сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
Дворец бракосочетаний отличается необычной архитектурой: он построен по индивидуальному проекту и имеет сложную конфигурацию с разновысотными уровнями и нестандартной планировкой. Общая площадь объекта превышает 612 квадратных метров. По поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука, одновременно с ремонтом здания будет благоустроена прилегающая территория.
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