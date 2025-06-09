Вместе с жарой свердловчан ожидают дожди и грозы

Жители Свердловской области на этой неделе ожидают переменчивую погоду с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщили синоптики. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.
«10 июня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19 градусов, в горах и низинах до 9, днем от +28 до +33 градуса», — гсообщают синоптики в telegram-канале. В Екатеринбурге в этот день осадки не прогнозируются: ночью ожидается +17, днем — +31 градус.
На 11 июня синоптики также обещают переменную облачность. В основном ночью будет сухо, но днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура ночью будет до +20 градусов, днем повысится до +34.
Дневные грозы и дожди появятся 12 июня. Ветер ожидается с порывами до 15 метров в час. Температура ночью опустится до +13 градусов. Днем температура будет от +27 до 32.
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