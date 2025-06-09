09 июня 2025

Вместе с жарой свердловчан ожидают дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь ожидается с 10 по 12 июня
Дождь ожидается с 10 по 12 июня Фото:

Жители Свердловской области на этой неделе ожидают переменчивую погоду с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщили синоптики. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.

«10 июня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19 градусов, в горах и низинах до 9, днем от +28 до +33 градуса», — гсообщают синоптики в telegram-канале. В Екатеринбурге в этот день осадки не прогнозируются: ночью ожидается +17, днем — +31 градус.

На 11 июня синоптики также обещают переменную облачность. В основном ночью будет сухо, но днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура ночью будет до +20 градусов, днем повысится до +34.

Дневные грозы и дожди появятся 12 июня. Ветер ожидается с порывами до 15 метров в час. Температура ночью опустится до +13 градусов. Днем температура будет от +27 до 32.

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Жители Свердловской области на этой неделе ожидают переменчивую погоду с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщили синоптики. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра. «10 июня переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19 градусов, в горах и низинах до 9, днем от +28 до +33 градуса», — гсообщают синоптики в telegram-канале. В Екатеринбурге в этот день осадки не прогнозируются: ночью ожидается +17, днем — +31 градус. На 11 июня синоптики также обещают переменную облачность. В основном ночью будет сухо, но днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Температура ночью будет до +20 градусов, днем повысится до +34. Дневные грозы и дожди появятся 12 июня. Ветер ожидается с порывами до 15 метров в час. Температура ночью опустится до +13 градусов. Днем температура будет от +27 до 32.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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