Авиакомпания «Уральские авиалинии» первой запустила уникальный для России тариф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тариф «Уральских авиалиний» позволит привозить из поездок больше памятных вещей
Тариф «Уральских авиалиний» позволит привозить из поездок больше памятных вещей Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июня первой в России запускает новый тариф «Эконом-Буст», позволяющий пассажирам провозить на обратном рейсе до 32 кг багажа вместо стандартных 23 кг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Теперь пассажиры смогут привезти из поездки больше подарков, сувениров и находок, не беспокоясь о перевесе», — отметили в компании. «Эконом-Буст» доступен на регулярных рейсах при покупке билета по маршруту «туда-обратно». При этом новый тариф не распространяется на чартерные рейсы и рейсы с пересадками.

Билеты по тарифу можно приобрести только на сайте и в мобильном приложении «Уральских авиалиний». Он действует на внутренних рейсах по России, а также по некоторым зарубежным направлениям — в Турцию, ОАЭ и Китай. Все билеты в рамках тарифа «Эконом-Буст» на российских маршрутах являются возвратными. Остальные условия обмена, возврата билетов и требования к ручной клади соответствуют базовому тарифу «Эконом».

В компании подчеркнули, что запуск нового тарифа отражает обновленное позиционирование бренда: «Возвращайтесь окрыленными». По замыслу авиаперевозчика, путешествия должны приносить не только впечатления, но и возможность привозить из поездок значимые вещи.

Фото:

Реклама. Заказчик. ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ», ИНН 6608003013

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июня первой в России запускает новый тариф «Эконом-Буст», позволяющий пассажирам провозить на обратном рейсе до 32 кг багажа вместо стандартных 23 кг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Теперь пассажиры смогут привезти из поездки больше подарков, сувениров и находок, не беспокоясь о перевесе», — отметили в компании. «Эконом-Буст» доступен на регулярных рейсах при покупке билета по маршруту «туда-обратно». При этом новый тариф не распространяется на чартерные рейсы и рейсы с пересадками. Билеты по тарифу можно приобрести только на сайте и в мобильном приложении «Уральских авиалиний». Он действует на внутренних рейсах по России, а также по некоторым зарубежным направлениям — в Турцию, ОАЭ и Китай. Все билеты в рамках тарифа «Эконом-Буст» на российских маршрутах являются возвратными. Остальные условия обмена, возврата билетов и требования к ручной клади соответствуют базовому тарифу «Эконом». В компании подчеркнули, что запуск нового тарифа отражает обновленное позиционирование бренда: «Возвращайтесь окрыленными». По замыслу авиаперевозчика, путешествия должны приносить не только впечатления, но и возможность привозить из поездок значимые вещи. Реклама. Заказчик. ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ», ИНН 6608003013
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...