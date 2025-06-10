Авиакомпания «Уральские авиалинии» первой запустила уникальный для России тариф

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июня первой в России запускает новый тариф «Эконом-Буст», позволяющий пассажирам провозить на обратном рейсе до 32 кг багажа вместо стандартных 23 кг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Теперь пассажиры смогут привезти из поездки больше подарков, сувениров и находок, не беспокоясь о перевесе», — отметили в компании. «Эконом-Буст» доступен на регулярных рейсах при покупке билета по маршруту «туда-обратно». При этом новый тариф не распространяется на чартерные рейсы и рейсы с пересадками.
Билеты по тарифу можно приобрести только на сайте и в мобильном приложении «Уральских авиалиний». Он действует на внутренних рейсах по России, а также по некоторым зарубежным направлениям — в Турцию, ОАЭ и Китай. Все билеты в рамках тарифа «Эконом-Буст» на российских маршрутах являются возвратными. Остальные условия обмена, возврата билетов и требования к ручной клади соответствуют базовому тарифу «Эконом».
В компании подчеркнули, что запуск нового тарифа отражает обновленное позиционирование бренда: «Возвращайтесь окрыленными». По замыслу авиаперевозчика, путешествия должны приносить не только впечатления, но и возможность привозить из поездок значимые вещи.
Реклама. Заказчик. ОАО АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ», ИНН 6608003013
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