09 июня 2025

В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

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Ограничения на продажу алкоголя введут на время празднования Дня России
Ограничения на продажу алкоголя введут на время празднования Дня России Фото:

В Екатеринбурге возле Исторического сквера 12 июня запретят продажу алкоголя на время проведения традиционной акции «Хором славим Россию и город» в честь Дня России. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

«С 10:00 до 15:00 12 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодежи», — следует из документа. За порядком будут следить правоохранители.

Впервые акция «Хором славим Россию и город» прошла в Екатеринбурге в 2014-м и с тех пор проводилась ежегодно. Как правило, на мероприятии выступают профессиональные коллективы, любители из школьных, вузовских, ветеранских и других общественных организаций.

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В Екатеринбурге возле Исторического сквера 12 июня запретят продажу алкоголя на время проведения традиционной акции «Хором славим Россию и город» в честь Дня России. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «С 10:00 до 15:00 12 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодежи», — следует из документа. За порядком будут следить правоохранители. Впервые акция «Хором славим Россию и город» прошла в Екатеринбурге в 2014-м и с тех пор проводилась ежегодно. Как правило, на мероприятии выступают профессиональные коллективы, любители из школьных, вузовских, ветеранских и других общественных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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