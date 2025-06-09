В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

В Екатеринбурге возле Исторического сквера 12 июня запретят продажу алкоголя на время проведения традиционной акции «Хором славим Россию и город» в честь Дня России. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«С 10:00 до 15:00 12 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодежи», — следует из документа. За порядком будут следить правоохранители.
Впервые акция «Хором славим Россию и город» прошла в Екатеринбурге в 2014-м и с тех пор проводилась ежегодно. Как правило, на мероприятии выступают профессиональные коллективы, любители из школьных, вузовских, ветеранских и других общественных организаций.
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