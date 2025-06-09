09 июня 2025

Новый замгубернатора ЯНАО впервые замечен на публике. Фото

Новый замгубернатора ЯНАО замечен на первом публичном мероприятии
© Служба новостей «URA.RU»
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Его представили ключевым фигурам в правительстве и депутатам, фото из архива
Его представили ключевым фигурам в правительстве и депутатам, фото из архива Фото:

Новый замгубернатора ЯНАО Евгений Гурарий был представлен на внеочередном заседании заксобрания. Представить новое лицо в команде губернатора Дмитрия Артюхова дали спикеру окружного парламента Сергею Ямкину.

«Также с нами сегодня новый заместитель губернатора ЯНАО Евгений Гурарий», — сообщил Ямкин на заседании парламента. На встрече депутатов принимали решение о дате выборов в заксобрание.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Гурария назначили новым замгубернатора ЯНАО. URA.RU первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.

Представить нового зама Артюхова помог спикер заксо Сергей Ямкин
Представить нового зама Артюхова помог спикер заксо Сергей Ямкин
Фото:

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Новый замгубернатора ЯНАО Евгений Гурарий был представлен на внеочередном заседании заксобрания. Представить новое лицо в команде губернатора Дмитрия Артюхова дали спикеру окружного парламента Сергею Ямкину. «Также с нами сегодня новый заместитель губернатора ЯНАО Евгений Гурарий», — сообщил Ямкин на заседании парламента. На встрече депутатов принимали решение о дате выборов в заксобрание. Ранее URA.RU сообщало о том, что Гурария назначили новым замгубернатора ЯНАО. URA.RU первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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