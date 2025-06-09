Его представили ключевым фигурам в правительстве и депутатам, фото из архива
Новый замгубернатора ЯНАО Евгений Гурарий был представлен на внеочередном заседании заксобрания. Представить новое лицо в команде губернатора Дмитрия Артюхова дали спикеру окружного парламента Сергею Ямкину.
«Также с нами сегодня новый заместитель губернатора ЯНАО Евгений Гурарий», — сообщил Ямкин на заседании парламента. На встрече депутатов принимали решение о дате выборов в заксобрание.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Гурария назначили новым замгубернатора ЯНАО. URA.RU первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.
Представить нового зама Артюхова помог спикер заксо Сергей Ямкин
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