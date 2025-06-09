Челябинские студенты планируют летом заработать 70 и более тысяч рублей

Большинство студентов в Челябинской области рассчитывают летом получать до 70 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», на такие доходы претендует до двух третей желающих подработать.
«За летний сезон молодые участники опроса планируют заработать до 50 тысяч рублей – 41%. Еще 33% рассчитывают на доход от 50 до 70 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Четверть студентов замахнулись на более высокие зарплаты. До 100 тысяч рублей хотели бы получать 17% респондентов, а больше сотни тысяч — почти каждый десятый.
Подработку будут искать 59% студентов. В основном молодежь выберет вакансии курьеров (30%), упаковщиков (12%) и официантов (11%). Кто-то захотел потрудиться выгульщиками животных и аниматорами.
Треть опрошенных уверена, что на рынке труда есть много предложений для летних подработок с хорошей оплатой. При этом 39% респондентов сочли, что вакансий с хорошим заработком стало меньше по сравнению с 2024 годом, а больше четверти уверены, что высокооплачиваемых предложений нет.
Подработка для многих станет не только способом накопить средства (74% респондентов). Для челябинских студентов это возможность поддержать свои семьи или оплатить обучение. Каждый десятый заявил, что для него подработка — хобби.
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