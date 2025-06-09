09 июня 2025

Челябинские студенты планируют летом заработать 70 и более тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинские студенты нацелились летом на высокие зарплаты
Челябинские студенты нацелились летом на высокие зарплаты Фото:

Большинство студентов в Челябинской области рассчитывают летом получать до 70 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», на такие доходы претендует до двух третей желающих подработать.

«За летний сезон молодые участники опроса планируют заработать до 50 тысяч рублей – 41%. Еще 33% рассчитывают на доход от 50 до 70 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

Четверть студентов замахнулись на более высокие зарплаты. До 100 тысяч рублей хотели бы получать 17% респондентов, а больше сотни тысяч — почти каждый десятый.

Подработку будут искать 59% студентов. В основном молодежь выберет вакансии курьеров (30%), упаковщиков (12%) и официантов (11%). Кто-то захотел потрудиться выгульщиками животных и аниматорами.

Треть опрошенных уверена, что на рынке труда есть много предложений для летних подработок с хорошей оплатой. При этом 39% респондентов сочли, что вакансий с хорошим заработком стало меньше по сравнению с 2024 годом, а больше четверти уверены, что высокооплачиваемых предложений нет.

Подработка для многих станет не только способом накопить средства (74% респондентов). Для челябинских студентов это возможность поддержать свои семьи или оплатить обучение. Каждый десятый заявил, что для него подработка — хобби.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство студентов в Челябинской области рассчитывают летом получать до 70 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», на такие доходы претендует до двух третей желающих подработать. «За летний сезон молодые участники опроса планируют заработать до 50 тысяч рублей – 41%. Еще 33% рассчитывают на доход от 50 до 70 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру». Четверть студентов замахнулись на более высокие зарплаты. До 100 тысяч рублей хотели бы получать 17% респондентов, а больше сотни тысяч — почти каждый десятый. Подработку будут искать 59% студентов. В основном молодежь выберет вакансии курьеров (30%), упаковщиков (12%) и официантов (11%). Кто-то захотел потрудиться выгульщиками животных и аниматорами. Треть опрошенных уверена, что на рынке труда есть много предложений для летних подработок с хорошей оплатой. При этом 39% респондентов сочли, что вакансий с хорошим заработком стало меньше по сравнению с 2024 годом, а больше четверти уверены, что высокооплачиваемых предложений нет. Подработка для многих станет не только способом накопить средства (74% респондентов). Для челябинских студентов это возможность поддержать свои семьи или оплатить обучение. Каждый десятый заявил, что для него подработка — хобби.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...