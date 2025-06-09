09 июня 2025

На реке Таз в ЯНАО продолжается ледоход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледоход начался в Тазовском (фото из архива)
Ледоход начался в Тазовском (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

В Тазовском районе ЯНАО 9 июня начался ледоход на реке Таз. Подвижки замечены в райцентре, сообщает пресс-служба районной администрации. Согласно данным онлайн-карты ледовой обстановки, голова ледохода на реке 10 июня еще в 120 километрах от райцентра.

«А у нас в Тазовском лед пошел. А у вас какие новости к этому часу?» — говорится в официальном telegram-канале районной администрации. Позже местные СМИ опубликовали информацию, что наблюдаемое явление — только первые подвижки льда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском районе ЯНАО 9 июня начался ледоход на реке Таз. Подвижки замечены в райцентре, сообщает пресс-служба районной администрации. Согласно данным онлайн-карты ледовой обстановки, голова ледохода на реке 10 июня еще в 120 километрах от райцентра. «А у нас в Тазовском лед пошел. А у вас какие новости к этому часу?» — говорится в официальном telegram-канале районной администрации. Позже местные СМИ опубликовали информацию, что наблюдаемое явление — только первые подвижки льда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...