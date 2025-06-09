Ледоход начался в Тазовском (фото из архива)
новость из сюжетаЛедоход и паводок на Ямале
В Тазовском районе ЯНАО 9 июня начался ледоход на реке Таз. Подвижки замечены в райцентре, сообщает пресс-служба районной администрации. Согласно данным онлайн-карты ледовой обстановки, голова ледохода на реке 10 июня еще в 120 километрах от райцентра.
«А у нас в Тазовском лед пошел. А у вас какие новости к этому часу?» — говорится в официальном telegram-канале районной администрации. Позже местные СМИ опубликовали информацию, что наблюдаемое явление — только первые подвижки льда.
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