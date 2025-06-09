Гибель ребенка на озере Смолино в Челябинске привела к уголовному делу

По факту гибели 11-летнего подростка на озере Смолино в Челябинске возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в СКР по региону.
«Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, трое мальчишек отправились купаться на озеро Смолино вечером 9 июня без взрослых. Они решили самостоятельно научиться плавать, но один из ребят начал тонуть. Двое друзей сумели выбраться на берег и попросить помощи у отдыхаюющих. В пресс-службе регионального МЧС сообщали, что мальчика достали очевидцы в 30 метрах от берега на глубине полутора метра. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако ребенку помочь не смогли.
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