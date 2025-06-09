09 июня 2025

Гибель ребенка на озере Смолино в Челябинске привела к уголовному делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок купался с друзьями без присмотра взрослых
Ребенок купался с друзьями без присмотра взрослых Фото:

По факту гибели 11-летнего подростка на озере Смолино в Челябинске возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в СКР по региону.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, трое мальчишек отправились купаться на озеро Смолино вечером 9 июня без взрослых. Они решили самостоятельно научиться плавать, но один из ребят начал тонуть. Двое друзей сумели выбраться на берег и попросить помощи у отдыхаюющих. В пресс-службе регионального МЧС сообщали, что мальчика достали очевидцы в 30 метрах от берега на глубине полутора метра. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако ребенку помочь не смогли.

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По факту гибели 11-летнего подростка на озере Смолино в Челябинске возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в СКР по региону. «Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, трое мальчишек отправились купаться на озеро Смолино вечером 9 июня без взрослых. Они решили самостоятельно научиться плавать, но один из ребят начал тонуть. Двое друзей сумели выбраться на берег и попросить помощи у отдыхаюющих. В пресс-службе регионального МЧС сообщали, что мальчика достали очевидцы в 30 метрах от берега на глубине полутора метра. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако ребенку помочь не смогли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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